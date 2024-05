«Роснефть» провела День искусства на выставке «Россия»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft

В павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия» 23 мая прошел День искусства. Компания активно участвует в значимых событиях российской культурной жизни и поддерживает проекты, направленные на возрождение духовных и национальных ценностей страны.

В рамках тематического дня «Роснефть» организовала панельную дискуссию «Русская икона: фундамент формирования национальной идентичности в изобразительном искусстве», в которой приняли участие ведущие эксперты по русской иконе – директор музея Русской иконы Николай Задорожный и заместитель директора Центрального музея древнерусского искусства имени Андрея Рублева (ЦМИАР) Сергей Богатырев, а также известные коллекционеры. В ходе дискуссии спикеры обсудили значение древнерусского искусства в формировании национального самосознания и рассказали об интересе к иконописи в современном обществе.

Кроме того, в День искусства Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД России, с которым «Роснефть» сотрудничает уже почти два десятилетия, представил проект «Нам нужен Дягилев». Этот фестиваль культурного поиска объединил в себе культурные, выставочные, художественные и образовательные события на различных российских и зарубежных площадках. О мероприятиях фестиваля гостям павильона рассказал сопредседатель его организационного комитета – проректор по правовым, административным вопросам и цифровизации МГИМО МИД России Сергей Шитьков.

Гости павильона совершили виртуальную экскурсию по Государственному Эрмитажу, где при поддержке Компании открылись три зала обновленной экспозиции «Культура и искусство Китая», посвящённые периоду эпохи Цин XVII–XIХ веков. Приглашения на эту выставку были разыграны в ходе проведения тематических викторин о культуре. «Роснефть» на протяжении нескольких лет помогает в организации выставок в Эрмитаже. Ранее при участии Компании прошли выставка «Линия Рафаэля», посвященная Рафаэлю Санти, и выставка «Пьеро делла Франческо. Монарх живописи». В музее также работает постоянная экспозиция «Античная колонизация Северного Причерноморья».

В День искусства в кинозале павильона гости посмотрели фильм о возрождении одной из обителей Северо-Запада Руси Коневского Рождество-Богородничного монастыря. В августе 2021 года «Роснефть» завершила масштабные работы по реконструкции и реставрации обители. Монастырь был восстановлен с соблюдением мельчайших исторических деталей с привлечением высококлассных специалистов, художников и реставраторов. «Роснефть» обеспечила монастырь современной энергетической, телекоммуникационной, хозяйственно-бытовой и транспортной инфраструктурой.

Для гостей павильона «Роснефти» проходит выставка фотографий и картин сотрудников Компании.

Сегодня в павильоне также состоялось награждение победителя акции «Миллион от Семейной команды», которым стал Александр Силкин из Московской области. «Семейная команда» – накопительная бонусная программа компании «Роснефть». Ее участники могут копить баллы, заправляясь на АЗС Компании, а также у партнеров. Накопленные баллы можно использовать при оплате топлива, товаров в магазинах и кафе в розничной сети. Присоединиться к программе лояльности можно, скачав приложение «АЗС Роснефть» и оформив виртуальную карту лояльности.

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

23 мая 2024 г

