Проведи «Русское лето» с арт-кластером «Таврида»

Успей подать заявку на участие в третьем образовательном заезде «Русское лето» арт-кластера «Таврида», который пройдет в Крыму с 21 по 27 июня.

Молодые люди от 18 до 35 лет могут попробовать свои силы в одной из арт-школ, которые будут проходить в рамках заезда.

Чтобы принять участие в конкурсном отборе участников необходимо перейти на сайт Арт-кластера «Таврида», выбрать понравившуюся школу, подготовить видеовизитку, выполнить творческое задание и заполнить анкету.

Заявки принимаются до 26 мая.

Арт-школы заезда «Русское лето»:

Диджеи, саунд-продюсеры и битмейкеры смогут проявить себя в арт-школе электронной музыки. Под руководством опытных наставников участники создадут новые музыкальные произведения и узнают о возможностях продвижения в индустрии электронной музыки в России.

В арт-школе новых медиа соберутся журналисты, блогеры и специалисты сферы медиа. Совместно с экспертами Мастерской новых медиа участники разработают и создадут контент, в том числе для цифровых ресурсов арт-кластера.

Арт-школа «Самый творческий город» формирует сообщество молодых деятелей искусства из Белгородской области. Молодые творцы, студенты творческих вузов и ссузов (деятели театров, режиссеры, сценаристы, музыканты, художники) разработают творческие проекты, которые будут реализованы в Белгородской области, а также создадут концепции культурных проектов, отражающих ценности современного общества.

Арт-школа «Херсонес Таврический» направлена на изучение историко-археологической базы Херсонеса как одного из крупнейших античных полисов Северного Причерноморья с посещением его территории и общением с представителями музея. По итогам арт-школы будут отобраны лучшие проекты с перспективой реализации на территории арт-кластера «Таврида».

Напомним, что «Таврида.АРТ» — платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в культуре и искусстве. Организатор — АНО «Центр развития культурных инициатив». «Таврида.АРТ» входит в федеральный проект «Молодёжь России» национального проекта «Образование» и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

В 2023 году по распоряжению Президента РФ Владимира Путина «Таврида» преобразована в первый в России молодёжный туристическо-просветительский кластер.

