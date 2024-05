Правительство дополнительно профинансирует расселение аварийного жилья в Архангельской области

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation

Правительство поможет Архангельской области с решением проблемы аварийного жилья. Подписано распоряжение о выделении региону на эти цели более 800 млн рублей.

Средства пойдут на приобретение жилья для жителей Архангельска, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Общая площадь расселения составит более 8,7 тыс. кв. м.

Новые квартиры до конца 2024 года получат 456 человек. Их жильё было признано аварийным после 1 января 2017 года.

Документ будет опубликован.

