Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Агентство RAEX в третий раз опубликовало предметные рейтинги вузов России. В этом году количество оцениваемых сфер возросло до 36. Политех представлен в 21 предметной области. Всего в списки лучших вошли 170 вузов из 43 регионов России. Самый большой успех СПбПУ имеет в сфере «Строительство», где наш вуз занял первое место. В областях «Машиностроение и робототехника» и «Техника и технологии наземного транспорта» — второе. В сферах «Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника», «Ядерные физика и технологии», «Технологии материалов», «Биотехнологии и биоинженерия», «Экология», «Электроника, радиотехника и системы связи» Политех вошел в пятерку лучших вузов России.

Политех не отстает в экономических и гуманитарных областях: высокие позиции у менеджмента (7 место), лингвистики и иностранных языков (10 место), политологии и международных отношений (11 место).

В этом году СПбПУ также был впервые оценён и сразу получил достойные позиции в области педагогического образования (5 место), индустрии гостеприимства (6 место), государственного и муниципального управления (8 место).

«Второй год подряд Политех удерживает первенство в сфере строительства. И это неудивительно, так как Инженерно-строительный институт укрепляет сотрудничество с зарубежными вузами, реализует сетевые программы профессиональной подготовки с индустриальными партнёрами, проводит совместные работы с научно-исследовательскими институтами, сотрудничает с промышленными компаниями по вопросу практики и трудоустройства студентов. Такая активность института положительно влияет на успехи обучающихся. Так, совсем недавно политехники стали победителями конкурса по искусственному интеллекту в архитектуре и градостроительстве, организованного комитетом градостроительной политики Ленинградской области, — комментирует и.о. проректора по перспективным проектам Мария Врублевская. — Приятно видеть, что Политех удерживает высокие позиции и в других инженерных областях, а также развивает экономические и гуманитарные направления, чем демонстрирует свою мультидисциплинарность».

Предметные рейтинги вузов России строятся на основании оценки трёх миссий университета — образовательной, научной и общественной. Рейтинги отвечают на вопрос: какие университеты обеспечивают наилучшую образовательную и научную подготовку студентов в конкретной предметной области с учетом вклада вуза в социальное развитие?

При составлении предметных рейтингов анализировались статистические данные Минобрнауки РФ, провайдеров библиометрических данных Clarivate Analytics и Scopus, организаторов студенческих состязаний «Я — профессионал», системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс, агрегаторов онлайн-курсов, платформы веб-аналитики Alexa, а также социальных сетей.

Для включения вуза в шорт-лист по конкретному направлению необходимо выполнение двух условий. Первое — вуз должен осуществлять набор студентов на 1 курс, второе — численность обучающихся на всех курсах по рассматриваемому направлению должна быть не ниже порогового значения, установленного в диапазоне от 100 до 200 человек, в зависимости от предметной области.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI