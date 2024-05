Source: MIL-OSI Russian Language News

С 16 по 27 мая на базе Политехнического университета прошла всероссийская деловая игра-тренинг «Перевод объединяет профессионалов». Мероприятие провели по инициативе и поддержке Ассоциации преподавателей перевода, а также при непосредственном участии представительных экспертов переводческой отрасли — компаний Literra, ProTranslation, НЕВАФИЛЬМ, Транселлер, Альфатран, Палекс, LMGP, ОРИПД.

Активное участие в подготовке и организации мероприятия приняла доцент Высшей школы лингводидактики и перевода Наталия Аносова и сотрудники ВШЛиП.

Команда СПбПУ Петра Великого проявила себя с наилучшей стороны, заняв в конкурсе 2-е место. Студентка 1 курса направления «Лингвистика» Лиана Абдрафикова получила диплом за успешное выступление на станции «Бизнес и финансы». Мастерство в составлении писем на английском языке студентки Яны Гмызы отметили дополнительной наградой.

«Для меня эта деловая игра стала настоящим открытием, — поделилась впечатлениями Яна. — Задания на разных станциях позволили погрузиться в рабочую атмосферу и узнать об особенностях переводческой деятельности (CAT системы, правовые вопросы, терминологические задачи). Особенно ценной для меня была возможность пообщаться с профессионалами, заинтересованными в будущем отрасли. Благодаря участию в игре, я увидела направления для роста и получила мотивацию к дальнейшему развитию. Спасибо организаторам за отличный опыт».

В ходе игры создается продуктивная среда, где участники могут не только показать свои навыки перевода, но и узнать, что требуется от профессионального переводчика. Как мне кажется, одной из самых ценных особенностей игры является возможность познакомиться с реальными работодателями и даже начать сотрудничество , — рассказала студентка второго курса направления «Лингвистика» Дарина Бурак.

