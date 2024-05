Открылся XV Всероссийский межвузовский кадровый форум им. А.Я. Кибанова

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

22 мая 2024 года в Центре информационных технологий Государственного университета управления стартовал XV Всероссийский межвузовский кадровый форум им. А.Я. Кибанова.

Главной темой Форума в этом году стала интеграция нейросетей в HR, поэтому для организации мероприятий были привлечены данные технологии. К примеру, традиционное облако смыслов Форума на этот раз собирает и формирует нейросеть.

Ректор ГУУ Владимир Строев в приветственном слове к участникам Форума напомнил, что Ардальон Яковлевич Кибанов открыл первую в России кафедру управления персоналом именно в нашем университете. За долгие годы в его стенах было многое сделано для развития HR, обсуждались вопросы кадровой работы, готовились образовательные стандарты и учебная литература для всей страны. Ректор выразил гордость за историческое первенство ГУУ в этом направлении.

«Несмотря на развитие нейросетей и других современных технологий, все мы работаем в первую очередь с людьми. Продвижение по службе невозможно без работы с кадрами, работы с коллегами. Как говорилось раньше, нужно научиться любить людей. Не знаю, насколько этому можно научиться, но для любого управленца это чувство очень важно», – сказал Владимир Строев.

Ректор обратил внимание на то, что уже на церемонии открытия рассадка участников Форума предполагала разделение на команды, что означает полную готовность к работе. Владимир Витальевич пожелал всем удачи и объявил Форум открытым.

После Гимна Российской Федерации слово взял директор Института управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций Алексей Чудновский, который поприветствовал коллег и отметил, что 15 лет – это уже солидный возраст для Форума.

«Очень приятно, что коллектив кафедры управления персоналом во главе с Рафиком Ашурбековым успешно продолжает дело Кибанова. Не стоит на месте и открывает для себя новые регионы, запускает проекты в Малороссии. Желаю участникам Форума настолько же плодотворной работы. И будьте здоровы», – напутствовал Алексей Данилович.

В первый день Форума участников ждал конкурс инновационных проектов по управлению персоналом и экономике труда для студентов и аспирантов, а также студенческая олимпиада в форме нейро-квиза.

Форум является ежегодной уникальной дискуссионной площадкой, объединяющей студентов, молодых учёных, преподавателей и экспертов в области управления персоналом и экономики труда в России и за рубежом. Его главная цель — развитие теории и практики управления персоналом, совершенствование кадровых технологий, содействие разработке инновационных решений в сфере управления персоналом и интеллектуальными ресурсами современных организаций. А что сегодня может быть более актуальным, инновационным и современным, чем нейросети? Поэтому все мероприятия Форума проходят под девизом «Раскрой потенциал нейросетей», чего мы и желаем его участникам.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI