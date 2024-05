Минэкономразвития РФ и Минкоммерции КНР обсудили развитие двусторонней электронной торговли

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Харбине (КНР) состоялось четвертое заседание Постоянной Российско-Китайской Рабочей группы по сотрудничеству в области электронной торговли Подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству по подготовке регулярных встреч глав правительств.

В заседании приняли участие представители государственных и региональных органов власти России и КНР, а также предпринимательское сообщество двух стран. Российскую делегацию возглавила директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности министерства экономического развития Лилия Щур-Труханович.

Стороны обсудили ключевые вопросы российско-китайского сотрудничества в области электронной торговли, включая основные направления и темпы развития трансграничной электронной торговли, регуляторную и правоприменительную практику двух стран по возврату и оформлению товаров, способы упрощения движения товаров и расчетов за них. Обсуждались вопросы страхования и продвижения российских товаров на рынок беспошлинных порогов для товаров, реализуемых на маркетплейсах.

«Нам важно создавать такие условия для развития трансграничной электронной торговли, чтобы малые и средние предприятия двух стран постоянно расширяли свое предложение, а покупатели – возможности по их приобретению», – отметила Лилия Щур-Труханович. По ее словам, российским производителям есть, что предложить покупателям из Китая, которые признают высокое качество, экологичность продукции из РФ и доступные цены.

По итогам заседания стороны договорились обмениваться информацией о совершенствовании правового регулирования в области электронной торговли в России и КНР, расширять сотрудничество по продвижению на китайский рынок российских товаров, создавать условия для удобной доставки товаров на российский рынок, а также оказывать содействие в налаживании диалога между электронными площадками и продавцами из России и КНР.

