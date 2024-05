Марат Хуснуллин: Почти 700 км федеральных трасс реконструируют и построят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году

Source: MIL-OSI Russian Language News

В 2024 году в рамках федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в России будет построено и реконструировано почти 700 км автодорог федерального значения. Строительно-монтажные работы выполняются на участках дорог Росавтодора и на тех, которые находятся в доверительном управлении ГК «Автодор». Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Обход города Гудермес, Чеченская Республика Обход города Усолье-Сибирское, Иркутская область Участок автодороги Р-504 Колыма, Республика Саха (Якутия) Предыдущая новость Следующая новость Обход города Гудермес, Чеченская Республика

«На сегодняшний день одними из ключевых стратегических задач являются обеспечение связанности территории нашей большой страны, увеличение грузопотоков, развитие транспортно-логистических коридоров, повышение транспортной доступности граждан. Важнейшую роль здесь играют трассы федерального значения. Благодаря национальному проекту “Безопасные качественные дороги„ в этом году будет построено и реконструировано 693,4 км федеральной сети автомобильных дорог», – сказал Марат Хуснуллин.

Общая протяжённость построенных и реконструированных по нацпроекту федеральных автомобильных дорог, переданных в доверительное управление ГК «Автодор», составит 308,1 км.

Масштабные работы запланированы и на дорогах, находящихся в ведении Росавтодора.

«В этом году мы построим и реконструируем более 385,3 км федеральной дорожной сети. Особое внимание уделяется ликвидации грунтовых участков, расширению проезжей части с двух до четырёх полос, а также обустройству современной дорожной инфраструктуры. В целом на реализацию этих мероприятий из федерального бюджета направлено свыше 238,7 млрд рублей», – отметил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Так, продолжается строительство обхода города Усолья-Сибирского на автодороге Р-255 «Сибирь» в Иркутской области. Участок дороги войдёт в международный транспортный коридор, который свяжет Россию, Монголию и Китай, техническая готовность объекта составляет более 70%.

В Чеченской Республике продолжаются работы по возведению третьей очереди обхода Гудермеса. Они выполняются в рамках строительства участка федеральной автодороги Р-217 «Кавказ» с 27-го по 34-й км. Проектом предусмотрено строительство участка автодороги категории IБ с четырьмя полосами движения и разделением встречных потоков бетонным ограждением. Наряду с этим возведут три транспортные развязки с тремя путепроводами и эстакадой. Готовность объекта – 45%.

В Республике Саха (Якутия) в этом году введут в эксплуатацию два участка трассы «Колыма»: с 662-й км по 692-й км «Заячья петля» и с 1121-го км по 1142-й км (1-й и 2-й этапы) «Нерский прижим». Их общая протяжённость составит 39 км. В результате реконструкции и расширения проезжей части, в основном за счёт проведения большого объёма буровзрывных работ, увеличится пропускная способность участков, а также благодаря устранению опасных поворотов проезд станет безопаснее. Кроме того, категория автодорог изменится с V на IV.

