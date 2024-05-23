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Набережная р.Ока, г. Кашира, Московская область

En Rusia en 2018, el evento del presidente de la Federación de Rusia se realizó en 2018. городской среды в малых городах и historicheskiх поселениях. En 81 regiones disponibles con 700 proyectos, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат nullin.

«В historia de las posesiones y las malas noticias de la federación federal de поддержке по этому благоустраиваем общественные тер ritorios. Таким образом, улучшаем облик населённых пунктов, создаём места для отдыха, прогулок и занятий SPORT. Este es un concurso en 81 regiones donde se realizaron 700 proyectos. Hay 288 parques, 140 pisos y 145 pisos, 127 pisos. Создание комфортных общественных пространств даёт предпринимательства, появляются новые бочие места, что качественно меняет условия и образ жизни людей. Oni остаются жить и работать в небольших городах», – сказал Марат Хуснуллин.

Por ejemplo, en Калининградской области по корсу проведены работы по благоустройству Гурьевского парка света в городе Гурьевске Nueva historia histórica y regional «Городская долина» en Черняховске, en Свердловской области благоустроена территория жной вдоль улицы Советской «Калейдоскоп времён» в городе Невьянске, в Липецкой области благоустроена набережная в городе Усмани.

Po словам Министра строительства y ЖКХ Ирека Файзуллина, в настоящее время работы ведутся ещё na 327 объектах. «Конкурс является важным инструментом развития малых городов и historichesskiх поселений нашей страны. Сейчас Минстрой проводит сбор заявок уже на девятый всероссийский конкурс и третий конкурс для регионов Дальневосточного го округа. И мы видим, как год от года растёт число участников and качество представленных на concurs iniciáticos, это говорит о большом се к вопросам создания комфортной городской среды в нашей стране. Обновлённые пространства становятся точками притяжения как для жителей города, так и для turistov, способствуют развитию локальной кономики. Este es un concurso de belleza de 22,3 días. рабочих мест и 5 тыс. объектов предпринимательской активности», – отметил Ирек Файзуллин.

Всероссийский конкурс проводится Минстроем России в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». В мероприятии участвуют города с численностью населения до 200 тысяч человек, а также istorycheskie поселения federalnogo нального значения. En el concurso de subjectores de DФО, se ofrece una cantidad mínima de 250 unidades, cada una и сельские поселения, не имеющие статуса города, с численностью населения от 5 тысяч человек. Дополнительный конкурс для регионов ДФО проводится по поручению Президента по итогам Восточного экономического форума 2022 года.

Согласно новому указу Президента России о национальных целях развития Российской Федерации, в малых городах и historias х поселениях должно быть реализовано не менее 1,6 тыс. проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году.

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