Катализаторы, 3D-моделирование и уникальные инструменты. «Роснефть» расскажет о нефтехимии на ВДНХ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия» с 24 по 26 мая пройдут тематические Дни Химии. Гостей экспозиции в эти дни ждут интерактивные лекции и мастер-классы, посвященные химической и нефтехимической промышленности.

«Роснефть» является одним из крупнейших производителей нефтехимической продукции в России, в том числе занимает лидирующие позиции на рынке катализаторов для отрасли. Действующие в составе Компании Ангарский завод катализаторов, Новокуйбышевский завод катализаторов и «РН-Кат» выпускают продукцию, которая не уступает лучшим мировым аналогам, а по некоторым параметрам превосходит их.

В пятницу 24 мая ведущие учёные корпоративного Центра исследований и разработок Компании расскажут о производстве катализаторов и их роли в обеспечении энергобезопасности Российской Федерации.

В субботу посетителей выставки ждет интерактивная лекция «Нефтяной бум: что общего у автомагистралей с египетскими мумиями», в ходе которой можно узнать об истории нефтяных и модифицированных битумов. Битум – основа современного дорожного полотна, водонепроницаемый, устойчивый к длительному тепловому воздействию материал. О свойствах битума человечество знало ещё со времён неолита, асфальтовыми залежами активно пользовались в Древней Индии, Империи инков, Вавилоне.

В воскресенье 26 мая, в День работников химической и нефтехимической промышленности, в павильоне «Роснефти» будет проведена лекция «Рождение нефтехимии в России». Сотрудники Компании расскажут, как из нефти производят ценнейшие материалы и поделятся интересными фактами из истории развития отрасли. Гости павильона смогут узнать, где в повседневной жизни используются достижения нефтехимии и какие привычные предметы сделаны из продуктов нефтепереработки.

На протяжении всех тематических дней в павильоне «Роснефти» запланированы викторины и конкурсы с розыгрышем призов и сувениров, а также мастер-классы.

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах. Об основных мероприятиях в павильоне «Роснефти» и времени их проведения вы сможете узнать на сайте «НК «Роснефть» и официальных страницах Компании в социальных сетях. Расписание работы павильона – по графику выставки.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

23 мая 2024 г

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI