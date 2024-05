Кавказский инвестиционный форум пройдёт в Грозном 15-17 июля

Source: MIL-OSI Russian Language News

Кавказский инвестиционный форум (КИФ) состоится в столице Чеченской Республики – городе Грозном – с 15 по 17 июля. Форум станет площадкой для переговоров и заключения деловых контрактов для развития инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства в российских регионах. Главная тема форума «Большой Кавказ – от моря до моря».

В двухдневную деловую программу КИФ-2024 войдет более 60 мероприятий. Внимание будет уделено вопросам развития предпринимательства и агропромышленного комплекса, транспортной инфраструктуры, промышленности, энергетики, банковского сектора, международного сотрудничества, здравоохранения и гуманитарной повестки. Центральным событием КИФ станет пленарное заседание.

Третий день форума будет посвящен мероприятиям молодежной программы КИФ-2024.

«Выбор места проведения Кавказского инвестиционного форума не случаен – Чеченская Республика является одним из наиболее привлекательных субъектов Российской Федерации, одним из лидеров Национального рейтинга инвестиционного климата в нашей стране. Уверен, что расширение географии Форума позволит показать участникам и гостям мероприятия традиции и красоту Северного Кавказа, культурное многообразие его регионов, а международный статус КИФ позволит продемонстрировать инвестиционные проекты, развивающиеся в регионе, и заинтересовать зарубежных инвесторов», – подчеркнул заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

«Северный Кавказ — уникальный по многим составляющим регион, и Правительство РФ уделяет особое внимание его развитию. Одна из главных задач на сегодня — формирование точек роста экономики СКФО. Для этого у региона есть все предпосылки. Здесь активно развиваются ключевые отрасли — туризм, АПК, сельское хозяйство, промышленность и транспорт. Мы видим, что экономическая политика на Северном Кавказе приносит результаты. Работающие здесь меры поддержки являются важной частью формирования инвестиционного климата. И вслед за госинвестициями приходит частный бизнес, потенциал территории оценили и крупные финансовые институты. Главная миссия Кавказского инвестиционного форума — усилить связку государства и бизнеса в реализации прорывных проектов, чтобы совместно создавать условия для развития этого перспективного региона», — прокомментировал заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров.

Помимо обширной деловой программы, участников Кавказского инвестиционного форума ждет большая образовательная и культурно-развлекательная программа: лекции, мастер-классы, экскурсии, гастрономическая выставка, модные показы и конноспортивные состязания.

Также на площадке КИФ-2024 впервые состоится торжественная церемония вручения инвестиционной премии «Вершина» за вклад в рост экономики и развитие инвестиционного потенциала регионов России. Официальный партнер – Кавказ.РФ. На конкурс уже поступило 56 заявок из 20 регионов, в том числе проекты из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестана и Ставропольского края. Прием заявок продлится до 10 июня.



«Мы видим значительное «потепление» инвестиционного климата СКФО и поступательно движемся дальше — создаем все новые точки роста в формате особых экономических зон, совершенствуем систему господдержки инвестпроектов. Видим большой потенциал КИФ как точки сборки всех возможностей, которые Кавказ дает инвестору и рады снова быть титульным партнером», – прокомментировал генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.



В КИФ-2024 примут участие представители компаний туристического бизнеса, агрокомплекса, транспортно-логистических компаний, банковского сектора, строительных компаний из регионов Северного Кавказа, Южного федерального округа, стран СНГ, Каспийского и Черноморского бассейнов.

Первую Кавказскую инвестиционную выставку, которая состоялась в мае 2023 года в Минеральных Водах, посетили более трех тысяч человек из 15 стран. В рамках деловой программы состоялось свыше 30 мероприятий. На площадке было подписано порядка 50 соглашений на сумму более 150 миллиардов рублей.

Кавказский инвестиционный форум проводится в соответствии с указом Президента Российской Федерации. Организатор Форума – Фонд «Росконгресс» при поддержке Минэкономразвития России.

