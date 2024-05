Иностранные студенты Политеха на международной проектной сессии

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 15 по 17 мая в Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы прошла международная студенческая проектная сессия «Информационно-коммуникативная культура специалиста в цифровую эпоху». Мероприятие состоялось при поддержке министерства науки и высшего образования России. Более 150 российских студентов и аспирантов, свыше 500 иностранных студентов из 20 стран представили результаты своих исследований, участвовали в деловых играх и решали бизнес-кейсы.

Политехнический университет представляли студенты Института промышленного менеджмента, экономики и торговли. Ребята прошли предварительный конкурсный отбор и стали спикерами секций «Интеркультурные аспекты сетевой научной и профессиональной коммуникации молодых специалистов» и «Вызовы цифрового мира и сервисы информационной защиты профессионального и научного межкультурного взаимодействия».

Студенты международной образовательной программы «Международный бизнес» Высшей школы производственного менеджмента Давид Сантьяго Гонсалес Санчес и Карла Эстефани Серда Пинанго представили работу под руководством доцента ВШПМ А. А.Т имофеевой, посвящённую изучению интеркультурных и управленческих аспектов профессиональной коммуникации.

Мы исследовали коммуникационные проблемы в межнациональных группах. В результате опросов и интервью мы выявили, что данная тема актуальна как для российских, так и для иностранных студентов, которые учатся вместе. На базе теорий Герта Хофстеде и Ричарда Льюиса предложили, как усовершенствовать коммуникационные процессы в межнациональных группах , — рассказал Давид Сантьяго Гонсалес Санчес из Колумбии.

При сетевой коммуникации молодых специалистов важно учитывать культурные различия в нормах, ценностях, обычаях и стилях. Это позволяет избежать недоразумений, конфликтов и улучшить общее качество сотрудничества , — отметила Карла Эстефани Серда Пинанго из Эквадора.

Ахад Альмурзаев из Высшей школы административного управления выступил с докладом «Лаборатория публичного управления как цифровая экосистема воспитательно-образовательной деятельности и профессиональной подготовки кадров для органов власти», который подготовлен совместно с доцентом ВШАУ М. В. Ивановым.

Мы подробно рассмотрели основные аспекты функционирования студенческого объединения “Лаборатория публичного управления”, его цели и задачи, основные методы реализации проекта, целевую аудиторию. А также проблемы, которые решает проект, количественные и качественные показатели. Опыт лаборатории был интересен участникам мероприятия , — поделился Ахад Альмурзаев.

На интерактивной лекции студенты узнали об использовании технологий искусственного интеллекта в локализации аудиовизуального контента. На деловых играх ребята показали своё мастерство в ораторском искусстве. В секции гуманитарных наук в общем зачёте победила команда Ахада Альмурзаева. Кроме этого, на концерте ко Дню Победы студенты из разных стран прочитали стихи и исполнили песни.

На торжественной церемонии закрытия организаторы подвели итоги мероприятия и наградили победителей деловых игр.

