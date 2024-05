Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Михаил Мишустин поздравил артиста театра и кино с 65-летием.

В телеграмме, в частности, говорится:

«Именно такие артисты, как Вы, создают славу отечественного драматического искусства. Воспитанник легендарного театрального училища им. Б.В.Щукина, человек уникального дарования, Вы сыграли множество незабываемых ролей на сцене знаменитого Александринского театра.

Желаю Вам вдохновения, здоровья и благополучия».

