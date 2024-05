В этом году одиннадцать студентов впервые будут защищать ВКР в формате «Стартап как диплом»

Source: MIL-OSI Russian Language News

21 мая в СПбГАСУ состоялась предзащита дипломных работ, подготовленных в рамках проекта «Стартап как диплом». По решению членов экспертного совета, все студенты допущены к защите своих стартапов в июне.

В 2023 г. в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки России СПбГАСУ запустил пилотный проект «Стартап как диплом». Цель программы – вовлечение талантливых студентов в технологическое предпринимательство и поддержку стартапов на начальной стадии их развития. Отличием дипломной работы в формате стартапа от традиционной выпускной квалификационной работы служит фокус на востребованности результата работы на рынке и проверка гипотезы стартапа и предложенного решения потенциальными потребителями. Диплом в формате стартап-проекта отличают высокая практикоориентированность и проработанная бизнес-модель. Работа над реализацией проекта «Стартап как диплом» в СПбГАСУ началась в ноябре 2023 г. Кафедры и студенты инициативно предложили темы будущих стартап-проектов, которыми успешно занимались в рамках научно-исследовательской и практической деятельности. По итогам защиты концепций проектов было рекомендовано сформировать междисциплинарные команды для выполнения стартапа.

В рамках реализации проекта «Стартап как диплом» была разработана нормативно-правовая база. Участникам проекта предоставили возможность усовершенствовать их предпринимательские компетенции и приобрести необходимый опыт в акселерационных программах «Я в деле» и «ТехноПитер» в непосредственном контакте с трекерами и бизнес-сообществом Санкт-Петербурга.

На предзащиту вышли все работы, заявленные на начальном этапе. В состав экспертного совета вошли как представители СПбГАСУ, так и эксперты из числа действующих предпринимателей.

Первый проректор СПбГАСУ Светлана Головина, выступая на открытии предзащиты, отметила: «Мы впервые принимаем участие в этом проекте, но уже проделана огромная работа самими студентами, их руководителями, а также управлением студенческого предпринимательства и карьеры, которое курирует реализацию проекта “Стартап как диплом” в нашем университете. Несмотря на то, что это только пилотный проект, предзащита показала, что все студенты правильно понимают суть такого формата ВКР». «Многие работы – это перспективные, практически готовые к реализации стартап-идеи, которые при более детальной проработке можно будет выпускать в мир», – прокомментировала индивидуальный предприниматель, член экспертного совета Наталья Майкова.

Двое из авторов стартап-проектов подали заявки на участие в конкурсе «Стартап как диплом», объявленном Минобрнауки России: это Лев Федоричев, студент четвёртого курса факультета инженерной экологии и городского хозяйства, который создал программную экосистему для обучения детей программированию; и Ка Кумба, студентка четвёртого курса факультета экономики и управления – она разработала идею международного маркетплейса строительных инноваций «СтройНоватика».

