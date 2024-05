В Москве откроется Бюро по туризму Азербайджана

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Москве состоялась встреча министра экономического развития России Максима Решетникова с Председателем Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуадом Нагиевым.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере горнолыжного туризма и туризма на Каспии, а также взаимодействие высших учебных заведений двух стран, специализирующихся на подготовке кадров для индустрии туризма.

«Актуальными треками по направлению сотрудничества вузов России и Азербайджана может стать внедрение в туристское образование практики двойных дипломов, разработка стандартов сервиса и образования с учетом опыта наших стран, – отметил Максим Решетников. – Хорошей совместной инициативой для развития этих направлений может стать создание Азербайджанско-Российского центра туризма на базе одного из профильных вузов».

Участники встречи обсудили также дату официального открытия в Москве представительского офиса Бюро по туризму Азербайджана. Азербайджанская делегация презентовала возможности и функционал проекта туристического бюро.

«Мы рады, что с открытием представительского офиса Бюро по туризму Азербайджана в самом центре Москвы позволит нашим странам установить ещё более тесное и интенсивное взаимодействие, – отметил Фуад Нагиев. – Совместных планов и проектов по развитию туризма у наших стран много, и мы рады, что эта интенсивная работа с каждым годом набирает всё большие обороты».

Туристский рынок и стандарты гостеприимства, по словам Максима Решетникова, претерпели сильные изменения с учетом последних кризисов и «бума» цифровизации, изменился портрет туриста, способы коммуникации и то как люди путешествуют.

«Азербайджан является одной из самых популярных стран для приема туристов из мусульманских стран. России интересен этот рынок. Сейчас мы работаем над внедрением на федеральном уровне стандартов «Халяль» и «Muslim friendly, – подчеркнул министр. – Российский бизнес с энтузиазмом отреагировал на укрепление и интенсификацию российско-азербайджанских контактов. Как следствие, за первый квартал 2024 года по сравнению с прошлым годом турпоток вырос почти на 40% – до 173 тысяч поездок».

