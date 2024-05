В ГУУ прошла встреча ректората с руководством «Ветеранов России»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Встреча ректората с представителями Общероссийского общественного движения «Ветераны России» прошла в Государственном университете управления 20 мая 2024 года.

Со стороны ГУУ на встрече присутствовали ректор Владимир Строев, проректоры Мария Карелина и Павел Павловский. «Ветеранов России» представляли руководитель Центрального аппарата Виктор Башкатов, председатель Центрального аппарата Ильдар Резяпов и сопредседатель Центрального аппарата Рафик Ихсанов.

В начале беседы Владимир Строев рассказал гостям, что утром встречался со студентами, которые отправляются в экологическую экспедицию в Арктику, а до неё наши ребята ещё ездили на поисковые работы в Себежский укрепрайон. «Таким образом привлекаем студентов к патриотической деятельности. Несмотря на то, что им непривычна жизнь в полевых условиях, они быстро входят во вкус и остаются в восторге от своих экспедиций», – поделился ректор.

Виктор Башкатов согласился, что такая работа с молодёжью соответствует теме встречи и поблагодарил ректорат ГУУ за активную поддержку патриотических мероприятий. Гость пригласил руководство университета принять участие в проведении Дня ветеранов боевых действий. «Праздник пока неофициальный, но мы оформили необходимые документы с просьбой утвердить его на федеральном уровне, тем более что на региональном уровне он отмечается уже приблизительно в половине субъектов РФ», – рассказал Виктор Башкатов.

В свою очередь Павел Павловский пригласил ветеранов принять участие в мероприятиях ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября и встретиться с учениками Предуниверсария ГУУ.

Ректор заметил, что со школьниками легко работать, они восприимчивы и понесут правильные моральные принципы дальше в студенческую жизнь. «История без живых свидетелей сложна в качестве элемента воспитания. Живых участников боевых действий Великой Отечественной войны, к сожалению, уже почти не осталось, ветераны не столь отдалённых по времени конфликтов – те люди, которые могут нести молодежи истинное представление о патриотизме и любви к своей Родине», – поделился мнением Владимир Витальевич.

Проректор Мария Карелина рассказала о возможных направлениях сотрудничества «Ветеранов России» с университетом. В частности, о работе Центра управления инжиниринговыми проектами, который выполняет задачи по реверсинжинирингу. Директор центра Владимир Филатов имеет опыт руководства и личного участия в крупных инженерных и технологических проектах. Также проректор сообщила о создании межрегионального конструкторского бюро на базе ГУУ совместно с «Трансмашхолдингом» (ТМХ) и другими российскими вузами. Учёные ГУУ выиграли два гранта на проекты по тематике БПЛА. Ещё один проект по созданию систем ИИ для сельского хозяйства ГУУ разрабатывает совместно с Удмуртским государственным университетом и ФГБНУ «Омский аграрный научный центр». Проектом АБРИС, выполняемым ГУУ в рамках ПИШ «РосГеоТех», заинтересовалась компания «Роснефть». Также есть разработки по консервационным материалам для сохранности техники, работы в этом направлении активно велись в рамках проекта Тропцентра во Вьетнаме. Кроме того, Мария Карелина поделилась с гостями планами создания Передовой инженерной школы совместно с Мариупольским государственным университетом имени А. И. Куинджи, работа которой будет направлена на реверсинжиниринг, дорожное строительство, проектирование мостов и тоннелей, а также менеджмент рисков с использованием искусственного интеллекта. Сотрудничество с МГУ им. Куинджи будет включать в себя совместные образовательные и научные программы.

Разговор получился долгим и обстоятельным. Помимо всего прочего Владимир Строев рассказал о системе проектного обучения и предложил «Ветеранам России» стать партнёром ГУУ, чтобы самим участвовать в отборе необходимых кадров. А Павел Павловский рассказал о возможностях университета в области инклюзивного образования, которое может заинтересовать ветеранов СВО.

Гости были впечатлены широкими возможностями университета и заинтересовались в первую очередь разработками по распознаванию объектов с помощью искусственного интеллекта. Также «Ветераны России» высказали желание поучаствовать в разработке многоцелевой автоматизированной гусеничной платформы и систем управления роем дронов.

Собравшиеся обменялись контактами и договорились о следующей встрече с участием технических специалистов для уточнения деталей сотрудничества.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI