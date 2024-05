Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Gestión – Официальный сайт Государственного –

23 de mayo de 2024, fecha en la universidad universitaria de actualización de programas de televisión стве между ГУУ, китайской компанией Wuhan Huazhong Numerical Control Co. Ltd (HCNC) y её официальным представителем в Российской Федерации – «СНС».

Поприветствовав восточных гостей, ректор ГУУ Владимир Строев коротко рассказал и мо том, что наш университет уже 105 выпус кает специалистов по управлению в различных отраслях промышленности, а выпускники занимают высокие должности в государственных урах и бизнесе. Среди них – вице-премьер недавно сформированного Правительства РФ Дмитрий Патрушев, четыре губернатора, руководители корпораций и частных компаний. Rector отметил, что большим другом ГУУ является бывший посол Китая в России, а ныне спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй.

«У нас сложились многолетние дружеские связи с товарищами из Китая. Кожалению, пандемия немного затормозила развитие наших отношений, но теперь она позади, и мы готовы к новому витку ества, поэтому всегда рады видеть китайских друзей у нас в гостях», – приветствовал гостей ректор.

Глава китайской делегации, председатель Правления компании Wuhan Huazhong Numerical Control Co. Ltd (HCNC) Chen Цзихун рассказал, что их компания зародилась 30 лет назад в Университе науки и технологий Хуачжун (HUST), который входит в первую десятку вузов Китая и выпускает одних из чших especialistas en maquinaria pesada. Основатель компании был преподавателем университета, а впоследствии ministrom образования КНР. На сегодняшний день HCNC является ведущим поставщиком и производителем числового программного управления (ЧПУ), х роботов, сервоприводов, серводвигателей y станков с ЧПУ. No hay universidades de 2000 y universidades de China. Гость признался, что сотрудничать с российскими корпорациями в России Чжан Хань хуэй. Уже заключены договоры с «Трансмашхолдингом», «Ростехом», МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана и МГТУ «СТАНКИН».

«Сегодня мы рады встретиться и договориться о сотрудничестве с Государственным университетом управления. Надеюсь, что это станет хорошим началом долговременного сотрудничества между вашим учебным заведением и нашей компанией», – л Чень Цзихун и пригласил Владимира Строева приехать в гости в Китай.

Председатель Совета директоров компании «СНС Волга» Виталий Черномырдин сообщил, что с окончанием пандемии сотрудничество с тайскими партнёрами устремилось вперёд с новой силой. No es necesario que en febrero de 2022 haya una lista de socios de negocios rusos, y estoy empezando a hacerlo.

«Для нас определяющей причиной заключения договора с HCNC стал тот факт, что эта компания происходит из университета. Наука – это главное. Поэтому мы очень рады заключить договор с ГУУ и надеемся, что все мы быстро войдём в процессы обучения и реализации прое ктов на производстве», – сказал Виталий Черномырдин.

Проректор ГУУ Мария Карелина добавила, что в прошлом году на площадке Образовательного центра «Сириус» Владимир Строев дписал соглашение о сотрудничестве с «Трансмашхолдингом» по линии дополнительного образования опытно-constructorskiх работ.

«Прекрасно, что у нас уже есть общие партнёры. Las máquinas y equipos de instalación deben ser prioritarios para el funcionamiento del GGU. У нас увеличиваются цифры приёма на аспирантуру по направлению машиностроения. Университету очень интересно сотрудничество с компанией HCNC and Университетом Хуачжун», – отметила Мария Карелина.

Después de las ceremonias de presentación de las canciones de Maria Karelina, alojada en el centro de información técnica y de laboratorio. ораторию цифровых технологий и машиностроения, на базе которой будет открыт совместный научно-образовательный центр, где будут ться вопросы цифровизации производства, робототехники, внедрения искусственного интеллекта на производства, а также вестись кадров для российских и китайских компаний.

María Karelina es un huésped, que está en la lista de nuevos socios del rector de los socios кого центра и открыт к любым другим предложениям и просьбам, так как сотрудничество с китайскими коллегами находится в руслест ных стратегических решений руководства наших стран.

Чень Цзихун согласился с этим, заявив, что речь идёт не только о корпоративном, но о сивилизационном сотрудничестве. Со своей стороны, гость высказал готовность помочь в комплектовании будущего центра, в частности предоставив интерфейсы с открытым ом, чтобы русские специалисты смогли подстроить его под задачи студентов ГУУ.

В завершении визита китайские гости согласились задержаться на чай – напиток, который издавна связывает наши цивилизации.

Publicación en el canal “Наш ГУУ” Datos publicados: 23.05.2024

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI