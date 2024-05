Вышка стала лидером сразу по 5 предметным рейтингам семейства «Три миссии университета»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Агентство RAEX опубликовало предметные рейтинги российских университетов за 2024 год. По данным исследования, Высшая школа экономики стала призером по 13 предметным областям и лидером по пяти дисциплинам.

Лидирующие позиции в предметных рейтингах семейства «Три миссии университета» Вышка сохранила по «менеджменту», «психологии», «социологии», «экономике», а также заняла 1-е место в рейтинге по предмету «государственное и муниципальное управление», который был опубликован впервые. По «филологии и журналистике» университет уже три года подряд занимает 2-е место. Кроме этого, НИУ ВШЭ стал призером по «географии», «информационным технологиям», «истории и археологии», «лингвистике и иностранным языкам», «математике», «праву», «электронике, радиотехнике и системам связи». По этим предметам Вышка заняла 3-е место, говорится в исследовании агентства RAEX. В целом ВШЭ расширила свое присутствие в рейтингах с 15 до 17 предметов, войдя в рейтинги по «географии» и «государственному и муниципальному управлению».

Всего в 2024 году в список лучших, по данным рейтинга, вошли 170 вузов из 43 регионов России. В этом году количество предметных рейтингов возросло до 36.

Предметные рейтинги строятся на основании оценки трех миссий университета — образовательной, научной и общественной. Рейтинги отвечают на вопрос, какие университеты обеспечивают наилучшую образовательную и научную подготовку студентов в конкретной предметной области с учетом вклада вуза в социальное развитие. Рейтинги строятся исключительно на объективных показателях и не используют результаты опросов экспертов.

При оценке первой — образовательной — миссии университетов оцениваются качество подготовки зачисленных абитуриентов, кадровая обеспеченность вуза, конкурентоспособность магистратуры, объем финансирования, результаты выступления обучающихся на российских студенческих олимпиадах, количество массовых онлайн-курсов.

Показатели группы «Наука» включают библиометрические показатели (публикации и их цитирование) согласно базам Web of Science и РИНЦ, доход от исследований c поправкой на масштаб, масштаб подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура), количество защит диссертаций, а также удельный вес внебюджетных источников в общем объеме затрат на научные исследования и разработки.

При оценке третьей, общественной миссии вузов учитывались как предметные, так и институциональные показатели, имеющие отношение к вузу в целом. На предметном уровне велось сравнение по показателям, измеряющим вклад вуза в подготовку кадров для региона, долю обучающихся по направлению в масштабах страны, долю зачисленных целевиков, долю студентов первого курса из других регионов.

