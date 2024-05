Высшая школа экономики провела обсуждение развития кластера креативных индустрий в Пермском крае

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Приоритетные направления креативной экономики в Пермском крае, важность образовательной составляющей в развитии креативных индустрии обсудили эксперты в рамках пленарной дискуссии «Развитие кластера креативных индустрий в Пермском крае». Мероприятие было организовано Высшей школой экономики совместно с Агентством по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края на форуме «Дни пермского бизнеса».

В дискуссии приняли участие представители региональных министерств, компаний креативного сектора экономики Пермского края, московского и пермского кампусов Высшей школы экономики, глава города Перми. Модератор дискуссии, директор центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Евгений Куценко обозначил несколько направления для обсуждения. Эксперт подчеркнул, что по оценкам Росстата вклад креативных индустрий в ВВП России составляет 3,2%, при этом добавленная стоимость в данной сфере экономики выше, чем в других. Евгений предложил спикерам выделить приоритетные направления в Пермском крае, обсудить модель управления и координации в данной сфере, а также подсветить роль образования, экспертизы и исследований в развитии креативных индустрий и новых возможностей университета.

Министр экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяна Чуксина рассказала о задачах направления «Креативная экономика», установленных в Стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2035 года. К ним относится разработка корпоративного и пользовательского ПО и дизайнерских решений, создание различного аудиовизуального контента, в том числе кино, развитие индустрии моды и индустрии мероприятий, поддержка народно-художественного творчества и традиционных промыслов. Важность взаимодействия бизнеса и власти, совместной работы ведомств для выстраивания модели управления, развития киноиндустрии как эффективного сектора экономики в регионе также подтвердила в своем выступлении министр культуры Пермского края Алла Платонова.

В Рейтинге креативных регионов России, составленном ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, сильные стороны Пермского края – это число студентов вузов (8 место по стране) и уровень заработных плат специалистов (12 место по стране). В тоже время у края есть еще нереализованный потенциал в данном направлении, и в его усилении важна роль университета. Директор НИУ ВШЭ – Пермь Галина Володина обозначила, что в пермском кампусе уже успешно реализуется онлайн-бакалавриат по дизайну совместно со Школой дизайна НИУ ВШЭ и программа профпереподготовки совместно с Пермской кинокомиссией и кинокомпанией Bazelevs – «Продюсирование в сфере кинопроизводства».

«Сейчас мы ведем переговоры с руководителем Пермской кинокомисии Аленой Семериковой-Волковой об открытии программы по подготовке сценаристов и с директором анимационной студии «Капризка» Юрием Цодиковичем о создании программы в сфере мультипликации», – рассказала Галина Емельяновна.

Кроме того, в 2025 году в бакалавриате пермского кампуса откроется очная программа по дизайну и программа по управлению в креативных индустриях. Высшая школа экономики в Перми организует осенью конференцию по креативной экономике – площадку для объединения экспертов в данной сфере.

«Мы планируем стать центром профессиональных компетенций в сфере креативных индустрий», – подчеркнула директор пермского кампуса НИУ ВШЭ.

В своем выступлении мэр Перми Эдуард Соснин сделал акцент на том, что городу точно есть, чем гордиться. Например, школа дизайна «Точка» – единственная школа в России, где в дипломе об общем образовании, помимо всех основных предметов, есть предмет – дизайн. Выпускники школы могут продолжить образование в бакалавриате по дизайну пермского кампуса Высшей школы экономики.

«Для нас важно, чтобы образование было «бесшовным» и ребята оставались в городе и крае», – подчеркнул глава города.

Представители бизнеса в сфере креативных индустрий высказали свой запрос на поддержку со стороны власти и идеи по развитию креативного кластера в регионе. Так, генеральный директор «Озон Груп» Евгений Ощепков предложил необычную коллаборацию с пермской Вышкой по формату «makerspace» – это возможность попробовать себя в профессии на открытых площадках и под руководством наставника, например, научиться работать на 3D-принтере, в студии звукозаписи и т.п.

Руководитель Школы дизайна НИУ ВШЭ Арсений Мещеряков подчеркнул важность создания комьюнити для развития креативных индустрий и ключевую роль в этом образования. Особенность проектного обучения в сфере дизайна объяснила директор Института развития креативных индустрий НИУ ВШЭ Татьяна Ривчун. Эксперт рассказала о том, что студенты каждый модуль (а их в Высшей школе экономики 4 в году) разрабатывают проекты для бизнеса, таким образом, компании могут найти себе специалистов еще во время их обучения. А все проекты студентов Школы дизайна размещены на специальной открытой платформе.

Подводя итоги дискуссии, Евгений Куценко отметил необходимость создания креативных пространств, в том числе и открытых «мастерских» в университете, а также рабочей группы на уровне региона, чтобы воплощать идеи по развитию сферы креативных индустрий и поддерживать таланты.

