Выбери лучший видеоролик о нашем университете

24 мая в Научной библиотеке Государственного университета управления пройдет финал конкурса видеороликов ГУУ, который проводит кафедра управления в сфере культуры, кино, телевидения и индустрии развлечений.

В программе встречи просмотр конкурсных работ участников, комментарии от экспертов медиасферы, голосование зрителей и объявление победителей!

Каждый пришедший сможет отдать свой голос за понравившийся ролик и номинировать его на получение Приза зрительских симпатий.

Ждем всех желающих 24 мая в 11:30 в Презентационном зале Научной библиотеки ГУУ.

