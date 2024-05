22.05.2024 Spotkanie Ministrów Spraw Zagranicznych państw Trójkąta Weimarskiego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Spotkanie Ministrów Spraw Zagranicznych państw Trójkąta Weimarskiego22.05.2024

Ministro Radosław Sikorski wraz ze swoimi odpowiednikami z Francji i Niemiec – Stéphanem Séjourné oraz Annaleną Baerbock, spotkali się 22 maja br. w Weimarze, por omówić stan implementacji swojej deklaracji przyjętej w La Celle-Saint-Cloud 12 lutego 2024 r. oraz szereg bieżących tematów z agendy międzynarodowej.

Ministrowie rozmawiali o sprawach bieżących, m.in. wsparciu dla Ukrainy i Mołdawii, przygotowaniach do szczytu NATO, stosunkach transatlantyckich, relacjach UE z Chinami, a także sytuacji na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Obok aktualnych problemów na arenie międzynarodowej ważną część diskusji stanowiły kwestie europejskie, zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego i nowy cykl instytucjonalny, rozszerzenie Unii Europejskiej, jak również przygotowania do nowej A Gendy Strategicznej UE 2024-2029.

Szefowie dyplomacji państw Trójkąta Weimarskiego zgodzili się, że współpraca weimarska na rzecz zwalczania zagranicznej dezinformacji jest modelowa i ma szansę stać się wzorem przyszłych działań UE. Ma to szczególne znaczenie w przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego wobec nieustających prób szerzenia dezinformacji.

W diskusji nt. Ucrania omówiono możliwości dalszego wsparcia tego kraju, zwłaszcza, że ​​państwa Trójkąta Weimarskiego mają do odegrania szczególną rolę w tym zakresie. ministrowie poruszyli też perspektywy rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Ukrainą do końca czerwca br. Ponadto, rozmawiali o sytuacji w Mołdawii, która jest obiektem nieustannych ataków hybrydowych ze strony Rosji.

Wymiernym efektem spotkania w Weimarze było przyjęcie przez Ministrów Polski, Francji i Niemiec dokumentu z propozycjami działań na rzecz wzmocnienia geopolitycznej roli Unii Europejskiej.

