Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Aerostaty Barbara zwiększą zdolności do rozpoznania zagrożeń w przestrzeni powietrznej22.05.2024

„Dzień zaczynamy od uroczystego podpisania umowy na zakup aerostatów w programie Barbara. To systemy radiolokacyjne, które zmienią pozycję bezpieczeństwa Polski, podniosą ją na wyższy poziom. Rozpoznanie, radiolokacja, wszelkie działania związane z obrazowaniem, z namierzaniem celów. (…) Systemy radiolokacyjne są uzupełniane w Polsce. Na wyższy poziom podnoszona jest gotowość i zdolności w tym zakresie. Para samoloty Saab, różnego rodzaju sprzęt, także polskiej produkcji. Umowa na ten najnowocześniejszy sprzęt – aerostaty Barbara, cztery zestawy wraz z całą logistyką, wszystkimi dodatkowymi elementami związanymi z ich funkcjonowaniem została dziś podpisana” – powiedział wicepremier Władysław z po podpisaniu umowy na zakup aerostatów w programie Barbara.

22 maya br. w Warszawie, z udziałem wicepremiera W. Kosiniaka-Kamysza oraz sekretarza stanu w MON Pawła Bejdy podpisano umowę na dostarczenie dla Wojska Polskiego systemu aerostatów radiotechnicznych „Barbara”.

– Ta umowa definiuje nasze bezpieczeństwo. Para bromear kolejny akt współpracy pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Para niezwykle ważne, że potrafimy współdziałać i podejmować razem wyzwania. Jesteśmy wspólnie w NATO i nie ma siły NATO bez Stanów Zjednoczonych, ale ma jej też bez Polski. Para bromear wspólne działanie nas, naszych sojuszników. Chciałbym serdecznie podziękować panu ambasadorowi za jego osobisty wkład, za to, że w tak szybkim tempie realizujemy te wszystkie umowy. Dziękuję też za decyzję Kongresu USA, która umożliwiła skorzystanie ze środków na zakup tych aerostatów, bo one zostaną sfinansowane z pożyczki udzielonej przez rząd Stanów Zjednoczonych. Para bromear sobre el programa, który od wielu lat funkcjonuje. Polska jest jednym z najważniejszych jego beneficjentów. Wartość umowy 960 millones de dólares, prawie miliard – to pokazuje jak nowoczesny i ważny to jest sprzęt. Polska będzie drugim państwem na świecie, które będzie korzystać z tego rodzaju systemu

– podkreślił po podpisaniu umowy Wiceprezes Rady Ministrów.

Aerostaty rozpoznawcze w systemie BARBARA są elementem systemu rozpoznania radiolokacyjnego, uzupełniając działający obecnie System Obrony Powietrznej i Brzegowy System Obserwacji. Posiadają one zdolność wykrywania szerokiej gamy obiektów, takich jak pociski rakietowe, samoloty, drony i jednostki nawodne.

Zasięg wykrywania obiektów przez aerostaty wynosi ponad 300 km. Umowa dotyczy dostawy czterech takich statków powietrznych, które będą stacjonowały na posterunkach wzdłuż wschodniej i północno-wschodniej granicy Polski. Wartość umowy a ok. 960 millones de dólares.

– Te systemy radiolokacyjne działają na niższych wysokościach. Para bromear bardzo ważne, bo wojna na Ukrainie pokazuje, jak bardzo wiele warstw powinno mieć rozpoznanie. Musi być to rozpoznanie, które będzie oddziaływać na każdym poziomie. Tu będzie też rozpoznanie nawodne, tak ważne dla obrony całego kraju, każdej granicy, niezależnie od tego, gdzie ona się znajduje. Jesteśmy gotowi. Umowa jest już podpisana. República Checa teraz na dostawy sprzętu

– zaznaczył szef MON.

