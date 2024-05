Юрий Трутнев представил врио губернатора Хабаровского края

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев представил аппарату губернатора и правительству Хабаровского края, а также депутатам региональной Законодательной думы нового главу региона – временно исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Демешина.

Открывая торжественную церемонию, Юрий Трутнев зачитал Указ Президента Российской Федерации Владимира Путина от 15 мая 2024 года о назначении Дмитрия Демешина временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.

«До вступления в должность временно исполняющего обязанности главы региона Дмитрий Викторович работал в органах прокуратуры. В частности, он работал качестве первого заместителя начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции и в качестве начальника управления по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса Генеральной прокуратуры России. С 2019 года Дмитрий Викторович работал заместителем Генерального прокурора Российской Федерации, курируя Дальний Восток. Уверен, что та работа, которую он проводил в органах прокуратуры, поможет ему и на сегодняшней должности. Органы прокуратуры наблюдают за соблюдением законов, прав и свобод граждан. Мне кажется, что права и свободы граждан – то, что должен поставить во главу своей работы новый руководитель региона. Особое значение приобретает развитие оборонно-промышленного комплекса. У Хабаровского края высокий потенциал, который можно и нужно развивать для нашей победы в специальной военной операции. Роль губернатора в том, чтобы помочь этому потенциалу как можно быстрее раскрыться, принести максимальную пользу и людям, которые живут в Хабаровском крае, и Родине. Работы предстоит много. Прежде всего будем контролировать исполнение указов и решений Президента Российской Федерации», – сказал Юрий Трутнев.

По словам Дмитрия Демешина, решение Президента России о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края – это в первую очередь огромная ответственность и искреннее желание приложить все силы, знания, опыт для решения актуальных задач комплексного развития Хабаровского края. Одна из первостепенных задач, по мнению нового главы региона, – безусловное исполнение Указа Президента России «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Будут приниматься решения по вопросам, которые являются первостепенными для жителей региона, среди них – увеличение уровня доходов граждан, повышение качества медицинского обслуживания, обновление системы ЖКХ, ремонт и строительство дорог, социальная защита населения.

Поддержку получит оборонно-промышленный комплекс. Об этой задаче говорил на недавнем совещании Президент России Владимир Путин. Глава государства обозначил необходимость освоения новейших вооружений в качестве ключевого вопроса в развитии отрасли и одновременно поставил задачу по подготовке предприятий ОПК к переходу на больший объём выпуска гражданской продукции. В Хабаровском крае расположены стратегически важные объекты, связанные с выпуском продукции военного, двойного, гражданского назначений. Для поддержки и развития отрасли планируется создать промышленный кластер, который нацелен на развитие технологий в регионе и позволит обеспечить технологическое перевооружение предприятий. «Техперевооружение – залог в том числе скорейшей победы в специальной военной операции и возвращения домой с победой наших ребят. И это тоже одна из важнейших задач, которая касается каждого из нас. Конечно, мы будем продолжать поддержку участников СВО и членов их семей. В обществе существует огромный запрос на справедливость. И мы будем следовать этому, защищая людей», – сообщил Дмитрий Демешин.

В тот же день вице-премьер провёл совещание по вопросам реализации комплексного плана Хабаровской городской агломерации.

«Реализация мастер-планов – масштабная и комплексная работа. По сути, мы говорим о том, что должны перестроить на Дальнем Востоке 25 городов, в которых проживает 4,1 миллиона жителей. Работа большая. Хабаровск – крупнейший промышленный, транспортно-логистический, культурный центр Дальнего Востока. Реализация мастер-плана – это возможность обеспечить принципиально новое качество жизни в агломерации, решить ключевые вопросы города, повысить зарплаты, создать интересные общественные места, обновить общественный транспорт и жилой фонд. В Хабаровский край пришёл новый руководитель. Мастер-план – это важнейшее из того, что мы вместе должны сделать на территории края в ближайшие годы», – открыл совещание Юрий Трутнев.

Мастер-план Хабаровской городской агломерации был одобрен Президентом России на Восточном экономическом форуме в сентябре 2023 года. В конце прошлого года началась его реализация. В городе появятся новые микрорайоны со всей необходимой инфраструктурой, межвузовский кампус, центр отдыха и оздоровления детей, будет создан автобусный промышленный кластер и многое другое. Уже начато строительство объединённой набережной и Дальневосточного художественного музея, строится тепломагистраль.

По итогам обсуждений Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России совместно с правительством Хабаровского края в течение двух недель представить предложения по обновлению и актуализации мастер-плана. «Документ должен быть прозрачен, точным по перечню мероприятий, обеспечен финансированием, полностью соответствовать ожиданиям людей», – подвёл итоги совещания Юрий Трутнев.

«Основная задача мастер-плана – учитывать потребности жителей. Все мероприятия, входящие в документ, должны быть востребованы людьми. Поставленный срок в две недели ознаменует новую работу правительства Хабаровского края», – уточнил врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Напомним, всего на основе разработанных мастер-планов утверждено 22 долгосрочных плана комплексного социально-экономического развития городских округов и городских агломераций ДФО. Разработка мастер-планов велась на основе социологических исследований. В каждом городе проводились опросы жителей, которые определили перечень основных проблем. Наибольший отклик вызывали вопросы качества здравоохранения, состояния дорог, жилищного фонда и инфраструктуры. На их решение направлено значительное количество мероприятий.

