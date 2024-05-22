Финансовые новости: 22.05.2024, 14-19 изменены значения нижней границы ценового коридора РЕПО, ставки переноса и диапазона оценки процентных рисков ценной бумаги HNFG (ХЭНДЕРСОН).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

22.05.2024

14:19

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 22.05.2024, 14-19 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора РЕПО с кодом расчетов Y0/Y1Dt (до -26.19 %), ставки переноса и диапазона оценки процентных рисков (до -0.61 руб., эквивалентно ставке 46.36 %) ценной бумаги HNFG (ХЭНДЕРСОН).

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