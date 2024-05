Финансовые новости: Искусственный интеллект на финансовом рынке: итоги обсуждения доклада Банка России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Участники рынка поддержали оценку, которую Банк России дал возможностям применения искусственного интеллекта на финансовом рынке, и принципы регулирования этой технологии.

В целом Банк России будет содействовать развитию искусственного интеллекта и придерживаться риск-ориентированного подхода при его применении. Свои заключения на доклад направили банки, страховщики, объединения участников рынка, высшие учебные заведения, инфраструктурные организации и ведущие разработчики этой технологии. Фото на превью: TippaPatt / Shutterstock / Fotodom

