Финансовые новости: Инвесторы пробуют новые ИИС

Число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) за I квартал 2024 года сократилось с 6,0 до 5,9 млн. Снижение произошло как у брокеров, так и в доверительном управлении.

Инвесторы пока демонстрируют осторожное отношение к ИИС третьего типа. В I квартале они открыли около 138 тыс. таких счетов у брокеров, при этом закрыли 197 тыс. открытых ранее счетов первого и второго типа. На низкую активность инвесторов повлияло то, что поправки в Налоговый кодекс, регулирующие получение налогового вычета по ИИС третьего типа, были приняты в конце марта. Стоимость активов на ИИС почти не изменилась и составила 545 млрд рублей. Это произошло благодаря положительной переоценке российских акций, которые занимают 38% портфелей. При этом структура активов остается сбалансированной: в портфелях ИИС существенные доли составляют облигации и инвестиционные паи резидентов, а также денежные средства. Более подробно читайте в материале «Тенденции сегмента индивидуальных инвестиционных счетов в I квартале 2024 года». Фото на превью: Aleksandr Khakimullin / Shutterstock / Fotodom

