Финансовые новости: Для бесплатных переводов самому себе не может быть суточных лимитов

Банки не могут ограничивать размер или количество бесплатных переводов в сутки между счетами гражданина в разных банках в пределах 30 млн рублей, которые по закону можно переводить без комиссии. Такие разъяснения регулятор направил кредитным организациям.

Банк России рекомендует банкам в кратчайшие сроки обеспечить выполнение условий закона. Человек имеет право перевести всю сумму или ее часть между своими счетами с применением любого доступного канала дистанционного банковского обслуживания — как по реквизитам счета, так и через Систему быстрых платежей. Исключения составляют переводы непосредственно в отделениях банков и операции с использованием карт. Фото на превью: Maks_lab / Shutterstock / Fotodom

