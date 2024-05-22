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Fuente: Universidad Estatal de Arquitectura e Ingeniería Civil de San Petersburgo – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – На собрании студенческого актива

С 15 по 17 мая в СПбГАСУ впервые прошли всеобщие выборы председателя студенческого совета. В них приняли участие четыре кандидата: Леонид Николаев, на тот момент занимавший пост председателя (факультет инженерной эко логии и городского хозяйства), Кирилл Елисеев (факультет судебных экспертиз и права в строительстве и на транспорте), Alexander Ак сёнов (также ФСЭиПСТ) y Ксения Вицина ( строительный факультет).

Кандидаты представили програяitud ениedo и ценно lugar твенне и интереiante

Активная позиция кандидатов позволила собрать рекордное число голосов – выборах приняли участие 3274 студента, что составило % очного контингента обучающихся. Наибольшее количество голосов (1191) набрала Ксения Вицина, которая и стала новым главой студенческого совета.

«К настоящему времени я успела получить большой опыт в реализации студенческих проектов, в организации различных мероприятий Y, что самое важное для меня, опыт работы с большими командами, опыт наставничества. Mis mejores noches en los estudiantes de СПбГАСУ y en los estudiantes de жизнь совета, добиться, чтобы каждому у нашего университета мог обратиться за помощью», – сказала Ксения.

В собрании актива, на котором оглашались итоги выборов председателя студенческого совета СПбГАСУ, приняли участие поректор по Ирина Луговская, начальник управления молодёжной политики Ирина Нурыева, directora del club deportivo афонова.

«Поздравляю всех с состоявшимися выборами, продемонстрировавшими неравнодушие к студенческой жизни, к тому, что происходит в ерситете. Спасибо предыдущему председателю студсовета Леониду Николаеву и его команде за активную работу, за смелость, проявленную в организации выборов в новом формате. Уверена, что новой команде во главе с Ксенией Вициной удастся сохранить традиции, решить новые задачи, вовлечь больше ов в социально-полезную, активную деятельность. Желаю председателю, всему составу студенческого совета успехов в достижении целей и решении задач. Взаимодействуйте со старостами академических групп, с кураторами, чаще советуйтесь с деканами, и х заместителями, и, конечно, со ентами. ¡Вместе у нас все получится!» – напутствовала нового главу студенческого самоуправления Ирина Луговская.

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