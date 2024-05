Участники конференции BIMAC-2024 оценили ход цифровой трансформации

Source: MIL-OSI Russian Language News

В СПбГАСУ 15–17 мая состоялась VII Международная научно-практическая конференция «Информационное моделирование в задачах строительства и архитектуры» (BIMAC-2024). Она собрала 490 участников из 11 стран. Организатором выступила кафедра информационных систем и технологий СПбГАСУ.

Пленарное заседание. В президиуме: Елена Чеготова, Михаил Викторов, Евгений Королев, Александр Гримитлин, Денис Нижегородцев



На пленарном заседании проректор по научной деятельности СПбГАСУ Евгений Королев подчеркнул: цифровая трансформация затронет все сферы жизни общества. Архитектура и строительство находятся в авангарде этих преобразований. Поддержание темпов развития строительной отрасли во многом зависит от скоординированной работы участников процесса – органов государственной власти, профессионального сообщества, разработчиков специализированного программного обеспечения, преподавателей, учёных. СПбГАСУ активно включён в этот процесс и заинтересован в подготовке специалистов, которые на высоком уровне владеют компетенциями по технологиям информационного моделирования, а также специализированным отечественным ПО. Подготовка таких инженерных кадров – комплексная, системная задача. Для её решения СПбГАСУ как федеральная инновационная площадка разрабатывает методику формирования цифровых компетенций. Вуз проводит студенческие ТИМ-чемпионаты, организует школьные ТИМ-классы и учебные курсы совместно с ведущими российскими компаниями. Конференция является важным звеном в обсуждении различных аспектов применения технологий информационного моделирования, формирования цифровых компетенций у студентов и специалистов отрасли.

Несмотря на мнение скептиков, цифровизации быть, полагает советник председателя Комитета по строительству Правительства Санкт-Петербурга Елена Чеготова. Законодательное стимулирование этого процесса осуществляется по двум направлениям: это обязательное внедрение технологий информационного моделирования и развитие электронного документооборота. По словам Елены Викторовны, предпринимательское сообщество должно помочь законодателям усовершенствовать правовое регулирование в этих сферах, а также выработать требования к производителям программного обеспечения в свете новых нормативов.

Необходимость снижения цифрового неравенства между крупными городами и остальной Россией подчеркнул вице-президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), председатель Комитета НОПРИЗ по цифровизации архитектурно-строительного проектирования Александр Гримитлин. Александр Михайлович также высоко оценил уровень преподавания и студенческой заинтересованности в новых технологиях в СПбГАСУ.

Президент ассоциации «Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования» (НОТИМ), руководитель комиссии по цифровизации строительной отрасли и ЖКХ Общественного совета при Минстрое России Михаил Викторов уверен, что все реформы имеют персонифицированный характер. По его словам, лидеры цифровой реформы – заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин, министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин – обладают богатым опытом. Важно, что правильность их курса подтвердили Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Михаил Викторов выступил с докладом «Текущая ситуация цифровой трансформации в строительстве. Результаты и ближайшие приоритеты развития». Спикер рассказал о преимуществах российского ПО перед зарубежным, выявленных по результатам опроса НОТИМ. Среди них – стоимость без привязки к валютным курсам, информационная и национальная безопасность, учёт требований российской нормативно-правовой и научно-технической базы, простота освоения и использования. Есть и проблемы, среди которых – рост цен на российское ПО, отсутствие финансирования и субсидирования его внедрения. Михаил Юрьевич определил ближайшие приоритеты внедрения информационных технологий, перечислил необходимые меры поддержки и проинформировал, что по итогам Стратегической сессии по созданию комплексного импортонезависимого национального ТИМ-решения от 15 апреля 2024 г. была выдвинута инициатива по организации профессиональной площадки для обсуждения, апробации и формирования независимой ТИМ-платформы для промышленных объектов. Соответствующая рабочая группа будет действовать на базе НОТИМ при участии Госкорпорации «Росатом».

О развитии BIM (ТИМ) в России рассказала BIM-эксперт компании Vysotskiy Consulting Анастасия Голованёва. Первые отечественные разработки такого программного обеспечения, созданные на базе Revit или другого иностранного софта, появились в 2012 г. Тогда к моделям не предъявлялось высоких требований, не было единых стандартов. При государственной поддержке это направление получило существенное развитие, но потребность в выработке единых стандартов сохранилась. Не решена и проблема нехватки кадров.

Директор по работе с ключевыми заказчиками компании «СиСофт Девелопмент» (группа компаний «СиСофт») Вадим Антонов представил программный продукт NS Project – комплексное решение «3 в 1» для управления проектами. Инструмент электронного архива и документооборот упорядочивают работу с файлами в защищённой среде с чётким распределением прав доступа; управление проектами и процессами визуализирует и оптимизирует ход проекта с распределением временны́х, трудовых и финансовых ресурсов; управление строительством планирует и отслеживает ход выполнения строительно-монтажных работ, обеспечивает учёт затрат и ресурсов.

Директор по развитию ООО «К4» Елена Колосова выступила с докладом «Информационное моделирование сегодня и завтра». По мнению спикера, технологии информационного моделирования могут обеспечить новое качество проектирования, а также скоординированное и обеспеченное всем необходимым строительство.

Заместитель директора Renga Software Максим Нечипоренко осветил кадровую ситуацию в сфере технологий информационного моделирования. Он отметил, что для преодоления дефицита кадров необходим системный подход к обучению подрастающего поколения – с участием государства, учебных заведений, предприятий, которые заинтересованы в новых сотрудниках. В качестве успешного примера он привёл ТИМ-классы, создаваемые на базе школ в рамках совместного проекта Renga Software и СПбГАСУ.

Директор Учебного центра «ЛЦИМС» СПбГАСУ Денис Нижегородцев доложил об инновационной методике подготовки ТИМ-специалистов в университете. Вопросами их подготовки занимаются управление цифровых компетенций в области строительства, Учебный центр «ЛЦИМС», учебно-методическое управление и Институт дополнительного образования. В статусе федеральной инновационной площадки в 2022–2026 гг. вуз реализует два инновационных образовательных проекта: «Современные образовательные технологии для обеспечения безопасности труда в строительной отрасли» и «Инновационная методика формирования цифровых профессиональных компетенций обучающихся и специалистов строительной отрасли».

Программа конференции включала в себя три секции и деловую программу. Крупными событиями стали рабочее заседание Консорциума строительной отрасли СЗФО по цифровизации процессов управления строительными проектами; курс повышения квалификации «Информационное моделирование в задачах строительства и архитектуры», в рамках которого руководитель направления информационных технологий АО «ИИ-Новые строительные решения» Александр Солдатов выступил с открытой лекцией о применении искусственного интеллекта в строительстве и состоялись тест-драйвы ПО; защиты проектов ТИМ-Чемпионата СПбГАСУ разных уровней; круглые столы «Перспективы развития независимой оценки квалификации в сфере технологий информационного моделирования» и «Предпрофессиональная подготовка в строительстве и ЖКХ».

В рамках конференции СПбГАСУ заключил ряд новых соглашений о сотрудничестве. Среди них – соглашение о взаимодействии с ассоциацией «Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования», договоры о сотрудничестве с Новгородским строительным колледжем и четырьмя петербургскими школами.

