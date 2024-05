Студенты ИПМЭиТ — победители и призёры всероссийской олимпиады по управленческим дисциплинам

Source: MIL-OSI Russian Language News

Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

В Сибирском государственном университете науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева на базе кафедры менеджмента института менеджмента и международного бизнеса состоялась XIIX всероссийская студенческая олимпиада по управленческим дисциплинам. Всего в работе олимпиады после конкурсного отбора приняло участие 47 команд из 22 вузов 18 городов России.

Организаторы провели конкурс научных студенческих работ и онлайн-тестирование участников по секциям. Также студенты выполнили творческие задания по решению кейсов, разработанных представителями бизнеса и партнёрами олимпиады — это региональный центр компетенций в сфере производительности труда Красноярского края, ООО «Сибирская финансовая система», Красноярское краевое региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия», ООО «Дубльгис».

Отличные результаты показала команда Высшей школы производственного менеджмента ИПМЭиТ, сформированная из студентов разных курсов и образовательных программ: «Менеджмент в строительстве», «Управление нефтегазовыми предприятиями», «Индустриальный менеджмент» и «Маркетинг».

В секции «Маркетинг» все первые три места заняли студенты Политехнического университета: первое место — Марина Тупицына, второе место — Егор Филатов, третье место — Алина Осипова (студенты 4-ого курса программы «Маркетинг»). Научный руководитель — старший преподаватель ВШПМ Антон Шабан.

В секции «Менеджмент организации» третье место разделили Артём Андросов и Ирина Маркова, а второе место заняла Полина Коровина (студенты 3-ого курса программы «Менеджмент в строительстве»). Команду готовила научный руководитель, доцент ВШПМ Светлана Пупенцова.

В секции «Техноменеджмент» третье место заняла Евгения Филянина, обучающаяся на программе «Индустриальный менеджмент» под руководством доцента ВШПМ Анны Тимофеевой.

Второй тур олимпиады, проходивший в формате онлайн-тестирования, также завершился для наших студентов успешно.

В секции «Техноменеджмент» Даниил Гурьев (2-ой курс направления «Менеджмент») и Нонна Гаврикова (3-ий курс программы «Управление нефтегазовыми предприятиями») разделили второе место, а Евгения Филянина заняла третье место.

На третьем этапе решения кейсов студенты Политехнического университета в секции «Техноменеджмент» заняли первое место, в секции «Маркетинг» —второе место, а в секции «Менеджмент организации» — третье. Руководили командами доценты ВШПМ Мария Ливинцова, Анна Тимофеева и старший преподаватель ВШПМ Антон Шабан.

Наши студенты успешно выступили на олимпиаде по управленческим дисциплинам: собралась команда настоящих молодых профессионалов. Мы начинаем взращивать молодые таланты с первого курса, вовлекая ребят в наши образовательные, проектные и научные активности. Для данной олимпиады мы формировали команду из второго, третьего и четвертого курсов направления “Менеджмент”. Такая дифференциация по программам и годам обучения показала свою эффективность , — говорит директор Высшей школы производственного менеджмента Ольга Калинина.

На олимпиаде бизнес-партнёры отметили полезный опыт взаимодействия со студенческой аудиторией, новые идеи для развития собственного бизнеса и выразили надежду на дальнейшую плодотворную совместную работу.

Участие в международных и российских конкурсах даёт возможность сравнить свои возможности с возможностями участников из других вузов, а призовые места и победы являются индикатором качества подготовки наших студентов. Планомерная работа по реализации концепции практико-ориентированного образования, которую ведёт Высшая школа производственного менеджмента, даёт свои результаты. Недавно были объявлены результаты рейтинга аналитического центра “Эксперт”. Политехнический университет по предметной области “Менеджмент” поднялся сразу на восемь позиций. Отдельного внимания заслуживает вхождение ВШПМ в ТОП-3 лучших кафедр российских вузов, готовящих специалистов в сфере маркетинга — по оценке ассоциации коммуникационных агентств России , — подвёл итоги олимпиады директор Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Владимир Щепинин.

