Стартует прием заявок на возмещение части затрат субъектов МСП по выплате купонного дохода по облигациям

С 1 июня Минэкономразвития России начинает прием заявок на заключение соглашений в целях возмещения части затрат предприятий-субъектов МСП по выплате купонного дохода по облигациям.

Субсидии предоставляются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в целях компенсации части затрат по выплате купонного дохода по облигациям, размещенным на фондовой бирже.

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. № 532 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям – субъектам малого и среднего предпринимательства в целях компенсации части затрат по выпуску акций и облигаций и выплате купонного дохода по облигациям, размещенным на фондовой бирже» (далее – Правила).

Результатом предоставления субсидии по процентным (купонным) выплатам является обеспечение доступа к финансовым ресурсам посредством выпуска облигаций, в том числе с использованием мер поддержки (объем размещенных субъектами малого и среднего предпринимательства выпусков облигаций, ежегодно).

Организатор отбора: Министерство экономического развития Российской Федерации.

Участники отбора: субъекты малого и среднего предпринимательства, разместившие облигации на фондовой бирже (далее – эмитенты).

Начало приема заявок — 16.00 »1» июня 2024 года

— 16.00 »1» июня 2024 года Окончание — 16.00 «1» июля 2024 года

Размещение результатов отбора: «1» сентября 2024 года

Прием документов осуществляется в государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.

Контактное лицо: Захарова Екатерина Алексеевна, телефон + 7 (495) 870-29-21, доб. 15555, электронная почта: ZaharovaEA@economy.gov.ru

Требования к эмитентам Для участия в отборе эмитент на дату подачи заявки на заключение соглашения о предоставлении субсидии должен соответствовать следующим требованиям: 1) эмитент по состоянию на день завершения размещения акций или облигаций являлся субъектом малого или среднего предпринимательства и не относился к субъектам малого и среднего предпринимательства, указанным в частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

2) эмитент обладает статусом налогового резидента Российской Федерации;

3) эмитент не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность эмитента не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

4) эмитент не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами Российской Федерации, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Российской Федерацией;

5) эмитент не является иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (офшорной компанией), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов;

6) эмитент не получает средства из федерального бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, предусмотренные пунктом 2 Правил;

7) эмитент не является микрофинансовой организацией, лизинговой компанией;

8) эмитент не входит в группу (как она определяется в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности), годовая выручка которой или, если применимо, доход которой согласно данным консолидированной финансовой отчетности составляет более 2 млрд рублей (за исключением групп, в которые входят исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства);

9) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере эмитента. Для получения субсидии по процентной (купонной) выплате эмитент на дату подачи заявления о предоставлении субсидии по процентной (купонной) выплате должен соблюдать следующие условия: 1) размещение выпуска облигаций эмитента завершено;

2) обязательство по выплате очередного процентного (купонного) дохода владельцам облигаций исполнено эмитентом в полном объеме в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня наступления срока выплаты очередного процентного (купонного) дохода;

3) в отношении данного выпуска облигаций биржей не приняты меры ограничительного характера в целях снижения рисков финансовых потерь инвесторов. Перечень необходимых документов Для получения субсидии по процентной (купонной) выплате Эмитент представляет посредством единого портала в Минэкономразвития России следующие документы: 1. заявка на заключение соглашения о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 4 к Правилам, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя эмитента или уполномоченного лица эмитента, действующего на основании доверенности;

2. сведения о государственной регистрации эмитента в качестве юридического лица (выписка из ЕГРЮЛ);

3. справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером или уполномоченными лицами эмитента, скрепленная печатью (при наличии) эмитента, с указанием банковских реквизитов и счетов, на которые следует перечислять субсидию;

4. сведения, подтверждающие соответствие эмитента требованиям, предусмотренным подпунктами «в» – «е» и «и» пункта 14 Правил, проверка которых осуществляется автоматически на едином портале при наличии технической возможности;

5. справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером или уполномоченными лицами эмитента, скрепленная печатью (при наличии) эмитента, подтверждающая, что на дату подачи заявки на заключение соглашения о предоставлении субсидии эмитент соответствует требованиям, предусмотренным подпунктами «а», «б», «ж» и «з» пункта 14, подпунктом «е» пункта 15 Правил;

6. справка биржи, составленная по форме согласно приложению № 5 к Правилам, подписанная руководителем биржи либо уполномоченным лицом биржи, действующим на основании доверенности (с представлением соответствующей доверенности);

7. доверенность уполномоченного лица эмитента, удостоверяющая право такого лица на подписание заявки на заключение соглашения о предоставлении субсидии и (или) иных документов, предусмотренных Правилами (в случае, если указанные заявка и (или) документы подписаны уполномоченным лицом эмитента);

8. заявление о предоставлении субсидии по процентной (купонной) выплате, подписанное руководителем и главным бухгалтером или уполномоченными лицами эмитента (с представлением документов, подтверждающих полномочия этого лица), по форме, предусмотренной приложением № 3 к Правилам;

9. справка центрального депозитария об уплате процентного (купонного) дохода по выпуску облигаций эмитента, составленная по форме согласно приложению № 6, подписанная уполномоченным лицом центрального депозитария (с представлением документов, подтверждающих полномочия этого лица). При этом заявка на заключение соглашения может быть отозвана или изменена эмитентом не позднее 5-го рабочего дня со дня ее представления в соответствии с пунктами 21 и 22 Правил. Заявление об отзыве заявки на заключение соглашения в произвольной форме или уточненная заявка на заключение соглашения о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 4 к Правилам представляются эмитентами в том же порядке, что и заявка на заключение соглашения, с учетом сроков, предусмотренных абзацем первым пункта 5(2) Правил. Возврат отозванной заявки на заключение соглашения и прилагаемых к ней документов осуществляется Минэкономразвития России в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления об ее отзыве. Правила рассмотрения заявок на заключение соглашений 1) Минэкономразвития России регистрирует в порядке поступления заявки на заключение соглашений и прилагаемые к ним документы, указанные в пунктах 21 и 22 Правил, в течение 5 рабочих дней со дня их поступления проверяет их комплектность и соответствие их оформления требованиям, предусмотренным пунктами 21 и 22 Правил, и направляет в АО «Корпорация «МСП» копии таких заявок и (или) заявлений и документов для подготовки заключений. Указанный срок может быть продлен Минэкономразвития России не более чем на 10 рабочих дней в целях получения от эмитентов на основании соответствующего запроса Минэкономразвития России непредставленных документов из числа указанных в пунктах 21 и 22 Правил и (или) документов, оформленных в соответствии

с требованиями, предусмотренными пунктами 21 и 22 Правил;

2) Минэкономразвития России отклоняет и возвращает эмитенту отклоненную заявку на заключение соглашения о предоставлении субсидии и прилагаемые к ней документы в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока для получения от эмитента непредставленных документов из числа указанных в пунктах 21 и 22 Правил и (или) документов, оформленных в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктами 21 и 22 Правил;

3) АО «Корпорация «МСП» в течение 10 рабочих дней со дня поступления копий заявок на заключение соглашений о предоставлении субсидии и (или) заявлений о предоставлении субсидии и прилагаемых к ним документов, указанных в пунктах 21 и 22 Правил, осуществляет подготовку соответствующего заключения корпорации, предусмотренного подпунктом «а» или «б» пункта 7 Правил, в порядке, утвержденном в соответствии с пунктом 8 Правил, и направление его в Минэкономразвития России. Указанный срок может быть продлен корпорацией не более чем на 10 рабочих дней в целях получения от Минэкономразвития России непредставленных документов из числа указанных в пунктах 21 и 22 Правил и (или) документов, оформленных в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктами 21 и 22 Правил.

4) Минэкономразвития России в течение 5 рабочих дней со дня поступления соответствующего заключения АО «Корпорация «МСП», предусмотренного подпунктами «а» и «б» пункта 7 Правил, направляет его, а также заявку на заключение соглашения о предоставлении субсидии и (или) заявление о предоставлении субсидии и документы, указанные в пунктах 21 и 22 Правил, на рассмотрение комиссии;

5) В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии, основанием для которого является несоответствие представленных эмитентом документов требованиям, предусмотренным пунктами 15, 16, 21 и 22 Правил, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов, или установление факта недостоверности информации, содержащейся в представленных эмитентом документах, Минэкономразвития России в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения направляет эмитенту уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин принятия такого решения. Указанное уведомление не направляется в случае, если комиссией принято решение об отказе в заключении соглашения о предоставлении субсидии.

Порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора

Эмитент вправе направить в письменной форме или в электронной форме в адрес Минэкономразвития России на адрес электронной почты, указанный в объявлении, запрос о разъяснении положений объявления о проведении отбора.

Начало срока предоставления эмитентам разъяснений положений объявления – с даты размещения объявления.

Окончание срока предоставления эмитентам разъяснений положений объявления – не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок, указанного в объявлении.

Срок, в течение которого победители отбора должны подписать соглашение о предоставлении субсидии:

Победитель отбора обязан подписать соглашение о предоставлении субсидии не позднее 10 рабочих дней со дня получения уведомления Министерства экономического развития Российской Федерации о размещении такого соглашения в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Министерство экономического развития Российской Федерации в течение 3 рабочих дней со дня принятия комиссией решения о рекомендации, предусмотренной пунктом 7 Правил, принимает решение о заключении соглашения о предоставлении субсидии и направляет в адрес получателя субсидии уведомление о принятии такого решения (решений).

Условие признания победителей отбора уклонившимися от заключения соглашения о предоставлении субсидии:

В случае неподписания эмитентом соглашения о предоставлении субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления Министерства экономического развития Российской Федерации о размещении такого соглашения в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» победитель отбора признается уклонившимся от заключения указанного соглашения.

Дата размещения результатов отбора – не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.

