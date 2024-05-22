Стартует прием заявок на возмещение части затрат субъектов МСП по выплате купонного дохода по облигациям

Правила рассмотрения заявок на заключение соглашений

1) Минэкономразвития России регистрирует в порядке поступления заявки на заключение соглашений и прилагаемые к ним документы, указанные в пунктах 21 и 22 Правил, в течение 5 рабочих дней со дня их поступления проверяет их комплектность и соответствие их оформления требованиям, предусмотренным пунктами 21 и 22 Правил, и направляет в АО «Корпорация «МСП» копии таких заявок и (или) заявлений и документов для подготовки заключений. Указанный срок может быть продлен Минэкономразвития России не более чем на 10 рабочих дней в целях получения от эмитентов на основании соответствующего запроса Минэкономразвития России непредставленных документов из числа указанных в пунктах 21 и 22 Правил и (или) документов, оформленных в соответствии

с требованиями, предусмотренными пунктами 21 и 22 Правил;

2) Минэкономразвития России отклоняет и возвращает эмитенту отклоненную заявку на заключение соглашения о предоставлении субсидии и прилагаемые к ней документы в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока для получения от эмитента непредставленных документов из числа указанных в пунктах 21 и 22 Правил и (или) документов, оформленных в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктами 21 и 22 Правил;

3) АО «Корпорация «МСП» в течение 10 рабочих дней со дня поступления копий заявок на заключение соглашений о предоставлении субсидии и (или) заявлений о предоставлении субсидии и прилагаемых к ним документов, указанных в пунктах 21 и 22 Правил, осуществляет подготовку соответствующего заключения корпорации, предусмотренного подпунктом «а» или «б» пункта 7 Правил, в порядке, утвержденном в соответствии с пунктом 8 Правил, и направление его в Минэкономразвития России. Указанный срок может быть продлен корпорацией не более чем на 10 рабочих дней в целях получения от Минэкономразвития России непредставленных документов из числа указанных в пунктах 21 и 22 Правил и (или) документов, оформленных в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктами 21 и 22 Правил.

4) Минэкономразвития России в течение 5 рабочих дней со дня поступления соответствующего заключения АО «Корпорация «МСП», предусмотренного подпунктами «а» и «б» пункта 7 Правил, направляет его, а также заявку на заключение соглашения о предоставлении субсидии и (или) заявление о предоставлении субсидии и документы, указанные в пунктах 21 и 22 Правил, на рассмотрение комиссии;

5) В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии, основанием для которого является несоответствие представленных эмитентом документов требованиям, предусмотренным пунктами 15, 16, 21 и 22 Правил, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов, или установление факта недостоверности информации, содержащейся в представленных эмитентом документах, Минэкономразвития России в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения направляет эмитенту уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин принятия такого решения. Указанное уведомление не направляется в случае, если комиссией принято решение об отказе в заключении соглашения о предоставлении субсидии.