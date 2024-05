Состоялось совместное заседание учёного совета и наблюдательного совета НГУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

В начале заседания Андрей Травников наградил Почетной грамотой Губернатора Ольгу Первушину, заместителя директора Института медицины и психологии НГУ по учебной работе, направление «Психология», кандидата психологических наук, поблагодарив за многолетний труд и вклад в развитие науки.

Андрей Травников отметил значимость подобных встреч:

— Достаточно долго мы не проводили Наблюдательный совет в очном формате, хотя заочные заседания проходили регулярно и несколько раз в год мы принимали необходимые процедурные решения. Накопились содержательные вопросы, касающиеся развития университета. Повестка составлена обширная, и все взвешенные решения мы примем.



Ректор НГУ, академик Михаил Федорук представил Губернатору отчётный доклад о деятельности университета в 2023 году по основным направлениям: научная деятельность, образование, кадровая политика, экономика университета, развитие инфраструктуры, репутация университета.

Михаил Федорук отметил:

—Университет динамично развивается: является участником основных федеральных программ, таких как Приоритет 2030, Передовые инженерные школы и др. У нас работает Математический центр мирового уровня — единственный за Уралом. В прошлом году мы выиграли грант на создание Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта. Университет сохраняет высокие позиции в рейтингах — входит в ТОП-6 лучших вузов в России в Международном рейтинге «Три миссии университета». Сейчас у нас более 130 программ высшего образования, по итогам 2023 года количество студентов превысило 8700 человек, более 50% из них – из других городов. Мы создаём современную инфраструктуру для образовательной и научной деятельности: в сентябре этого года откроют двери новый учебный корпус и досуговый центр СУНЦ НГУ, которые относятся к объектам первой очереди кампуса мирового уровня НГУ. У нас есть большие возможности для дальнейшего развития, что обеспечивается сильным преподавательским составом, фундаментальной научной базой, тесным сотрудничеством с институтами СО РАН и ведущими компаниями — лидерами в своих отраслях.



Также были представлены доклады о программе развития Института медицины и психологии НГУ, о создании кафедры интеллектуальных интегрированных систем Высшего колледжа информатики НГУ, о создании лаборатории археографии и источниковедения в составе НОЦ «Наследие» Гуманитарного института НГУ, о создании молодёжной лаборатории востоковедных исследований «Ориентир» в составе ГИ.

