Россия и Китай обсудили перспективы создания Ассоциации особых экономических зон стран БРИКС

На площадке Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России состоялось IV заседание Российско-Китайской постоянной рабочей группы по вопросам межрегионального и приграничного сотрудничества и особых экономических зон.

Российскую делегацию возглавил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач, китайскую – заместитель министра коммерции Китайской Народной Республики, заместитель представителя КНР на международных торговых переговорах Лин Цзи. Встреча состоялась в рамках исполнения решений лидеров России и Китая по наращиванию всестороннего экономического сотрудничества, принятых во время недавнего визита Владимира Путина в Китай.

В ходе заседания представители регионы двух стран рассказали о совместных реализующихся и перспективных инвестиционных и торгово-экономических проектах. Липецкая область презентовала китайским коллегам возможности особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк». Представители Архангельской области сделали акцент на возможностях морского порта «Архангельск», проектные возможности по грузообороту которого составляют порядка 11 млн тонн в год. Время доставки грузов по Северному морскому пути составляет 20-22 дней, в то время как доставка через Суэцкий канал занимает 53-58 дней.

Самарская область представила потенциал федерального портово-логистический хаба «Самарский» в рамках транспортного коридора «Север-Юг», текущий ежегодный товарооборот которого составляет более 100 млн тонн. Кроме того, представители Самарской области пригласили китайских коллег присоединиться к проекту «Международный межвузовский студенческий кампус IT-направления», в котором разместятся офисы и лаборатории индустриальных партнеров — крупных компаний, заинтересованные в новых кадрах.

Представители Республики Тыва раскрыли конкурентные преимущества экономического коридора «Хандагайты (Россия) – Улангом – Ховд (Монголия) – Урумчи (Китай)», а также возможности продвижения трансграничного коридора «Хандагайты (Россия) – Урумчи (Китай)» протяженностью 838 километров, являющегося самым удобным и кратчайшим транспортным маршрутом для выхода на транзитные транспортные коридоры «Европа – Западный Китай» и в страны АТР.

Пропускная способность после реконструкции пункта пропуска «Хандагайты» (Россия) составит 100 единиц грузового транспорта в сутки, в год свыше 36 тысяч. Создание мощной транзитной инфраструктуры может стать основой для развития более масштабного проекта – создания особой экономической зоны «Хандагайты».

«Все предложения, прозвучавшие на заседании, будут учтены в последующей совместной работе. Поддержка данных инициатив станет большим шагом к выполнению поручений глав наших стран по последовательному углублению практического сотрудничества, – подчеркнул Дмитрий Вольвач. – Конкретизировать работу по межрегиональному проектному взаимодействию поможет перечень межрегиональных проектов, который будет сформирован в ближайшей перспективе».

Гости из провинций Хэйлунцзян, Цзилинь, Шаньдун и Цзянси, в свою очередь, презентовали участникам проектные возможности своих территорий. Стороны обсудили вопросы развития инфраструктуры для дальнейшего увеличения взаимного товарооборота и углубления российско-китайского торгово-экономического сотрудничества.

«Рост торговых отношений между Россией и Китаем демонстрирует крепкое партнерство и взаимную выгоду. Объем торговли, достигший 240 миллиардов долларов, свидетельствует о стремительном развитии, а темпы роста в 40% отражают значительный рост двусторонней торговли, – отметил Лин Цзи. – Российско-Китайская рабочая группа играет решающую роль в обеспечении плавного течения этих торговых взаимодействий. Благодаря оптимизации взаимосвязанности и реализации новых методов таможенного оформления группа повышает эффективность грузоперевозок и облегчает торговые операции. Региональное сотрудничество привело к созданию новых возможностей для бизнеса и инвестиций в обеих странах».

Министерство экономического развития России совместно с Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России представили китайским партнерам совместную инициативу по созданию Международной Ассоциации особых экономических зон стран БРИКС. Предпосылкой к возникновению идеи стали многочисленные обращения со стороны представителей индустриальных парков, технопарков и ОЭЗ России, а также представителей российского и зарубежного бизнес-сообщества, которые заявляли о назревшей потребности в упрощении процедур локализации производств и подходов в регулировании отрасли на уровне БРИКС.

«Ожидаем, что международная ассоциация объединит усилия отраслевых ассоциаций, территорий с преференциальным режимом стран БРИКС по упрощению условий ведения предпринимательской деятельности и созданию новых инвестиционных проектов на дружественном пространстве, – отметил директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев. – В рамках Ассоциации особых экономических зон страны БРИКС смогут заниматься разработкой и внедрением общих стандартов, методологий и эффективных моделей управления территориями с преференциальным режимом. При этом особый акцент в этой работе следует уделить моделям управления инфраструктурными площадками, которые способствуют достижению Целей устойчивого развития».

В рамках новой структуры страны БРИКС, по его словам, смогут создать общую базу инвестиционных ниш и поддерживать реализацию инвестиционных проектов на территории особых экономических зон БРИКС. Смогут поддерживать диалог с заинтересованными сторонами по вопросам развития особых экономических зон и в режиме единого окна получать оповещения о предстоящих форумах, дискуссиях, заранее планируя график отработки совместных инициатив.

В перспективе члены Ассоциации особых экономических зон стран БРИКС планируют создать единый ресурс, отражающий ключевые потребности предприятий стран БРИКС в сырье, комплектующих и логистических решениях. Международная ассоциация сможет не только поддерживать информированность стран БРИКС о наличии спроса, но и формировать соответствующее предложение.

На данный момент российская инициатива по созданию ассоциации поддержана большинством стран БРИКС. Китай, Индия, Иран, ЮАР, Эфиопия, Египет уже номинировали органы власти и уполномоченные организации для более предметного обсуждения по данному вопросу.

