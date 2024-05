«Роснефть» реализует масштабные проекты по изучению и сохранению биологического разнообразия в российских регионах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

22 мая отмечается Международный день биологического разнообразия, который призван обратить внимание на проблемы исчезновения различных видов флоры и фауны. «Роснефть» и дочерние предприятия Компании реализуют множество проектов по изучению и сохранению редких и краснокнижных видов животных и растений.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной культуры и один из ключевых принципов деятельности «Роснефти». Компания является участником Глобального договора ООН и ежегодно подтверждает приверженность 17 целям Организации в области устойчивого развития, среди которых «Сохранение морских экосистем» и «Сохранение экосистем суши». «Роснефть» инвестирует значительные средства в природоохранную деятельность, реализует масштабные экологические программы, является лидером в области минимизации воздействия на окружающую среду и повышения экологичности производства.

В рамках комплексных научных исследований Арктики Компания организовала и провела уже свыше пятидесяти экспедиций, в том числе целевых экологических. За более чем 12 лет собран уникальный массив данных о регионе, его климатических особенностях, природе и животном мире, который позволяет ученым делать обоснованные выводы о состоянии северных экосистем и разрабатывать меры по их сохранению. В организованных Компанией исследованиях принимают участие специалисты ведущих научных организаций России. Для проведения работ задействуется высокотехнологичное современное оборудование: самолеты-лаборатории, морские суда ледового класса, тепловизоры, гео-передатчики, программное обеспечение на основе искусственного интеллекта и др.

В 2023 году «Роснефть» расширила программу по изучению и сохранению видов-биоиндикаторов арктического региона. В 2024 – 2027 годах исследования пройдут на севере Красноярского края. В ходе экспедиций биологи проведут авиаучет белых медведей Карского моря – впервые в истории наблюдений, мониторинг дикого северного оленя и популяции рыб, обитающих в устье реки Енисей, а также проверят места гнездования редких видов птиц. Ученые составят карты экологической чувствительности берегов Енисейского залива и прилегающей акватории Карского моря.

Дочерние общества «Роснефти», работающие в северных регионах, также продолжают реализацию грантовых проектов по изучению и сохранению видов-биоиндикаторов местных экосистем. При поддержке «Востсибнефтеагаза» в 2023 году проведена оценка численности популяции волка на территории Эвенкии и разработаны рекомендации по регулированию численности животных для минимизизации ущерба, наносимого домашним хозяйствам. Биологи исследовали также воздействие хищника на популяцию оленя и лося, подготовили карту-схему участков обитания животных, проанализировали механизмы популяционной саморегуляции.

В рамках другого грантового проекта «Востсибнефтеагаза» исследователи выявили места обитания, а также провели учет численности марала (благородного оленя) при помощи фотоловушек, по следам жизнедеятельности и путем слежения за животными во время полевых работ. Ареал оленя расширяется в северном направлении по ряду причин: наличие и доступность кормов, изменение климатических условий, снежного покрова и характера рельефа. Материалы исследований помогут в сохранении нового для Эвенкии вида оленьих.

«РН-Ванкор» провел конкурс грантов в поддержку научных исследований, имеющих прикладное значение для Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края и его коренного населения. По результатам конкурса предприятие поддержало два проекта. В рамках первого, ученые Красноярского аграрного государственного университета провели оценку состояния водных биологических ресурсов Енисейского залива Карского моря. Второй проект направлен на анализ численности и распространения птиц Западного Таймыра, а также на определение ключевых мест обитания редких видов птиц, занесенных в Красные книги России и Красноярского края. Результатом исследования стали рекомендации по охране гусеобразных, а также по созданию зон покоя в важные периоды жизненного цикла пернатых.

В рамках грантовой программы Комсомольского НПЗ орнитологи заповедника «Заповедное Приамурье» в 2024 году реализуют новый этап проекта по изучению и сохранению популяции краснокнижного белоплечего орлана. В преддверие сезона гнездования ученые заповедника совместно с экологами завода установили 14 фото- аудиоловушек. Мониторинг белоплечего орлана позволит детально изучить состояние популяции одной из самых крупных птиц мира, обитающей только на Дальнем Востоке. Полученные данные станут основой для дальнейших научных исследований и разработки природоохранных мероприятий.

Самарская группа предприятий «Роснефти» («Самаранефтегаз», Новокуйбышевский НПЗ, Куйбышевский НПЗ, Сызранский НПЗ, Новокуйбышевская нефтехимическая компания, Новокуйбышевский завод масел и присадок) реализует грантовый проект по изучению мест гнездования орлана-белохвоста. В текущем году Национальный парк «Самарская Лука» с участием волонтеров организует мониторинг состояния популяции этих птиц. Определяются гнездовые участки и точное местонахождение гнезд, а также основные демографические показатели. На основе полученных данных ученые выработают предложения по проведению дальнейших охранных мероприятий, в том числе по оптимизации туристических потоков в «Самарской Луке». Такие меры сделают национальный парк территорией, благоприятной для гнездования орлана-белохвоста и будут способствовать сохранению популяции в масштабах всего Среднего Поволжья.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

22 мая 2024 г

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI