«Роснефть» провела корпоративный командный онлайн турнир по шахматам

В первых общекорпоративных соревнованиях приняли участие 330 сотрудников Компании из 110 команд – представителей дочерних предприятий «Роснефти». Шахматный турнир нацелен на популяризацию интеллектуальных видов спорта среди нефтяников.

«Роснефть» развивает культуру здорового образа жизни и всесторонне поддерживает спорт. Корпоративная программа «Энергия жизни» объединяет более 106 тысяч работников Компании. Свыше 54 тысяч сотрудников принимают участие в соревнованиях по различным видам спорта, как в общекорпоративных, так и на федеральном уровне.

Онлайн-состязания по шахматам прошли дистанционно на интернет-портале Корпоративныешахматы.рф по правилам, утвержденным Минспортом России. Одновременно турнир проходил в двух номинациях: среди квалифицированных шахматистов, имеющих рейтинг ФШР или ФИДЕ, и среди любителей. Команды, состоящие из трёх человек, играли по правилам командной швейцарской системы в 7 туров на трех виртуальных досках со своими соперниками.

Среди квалифицированных шахматистов первое место в турнире заняла команда «СамараНИПИнефть», набравшая 11 командных очков. 2-ое место у команды «РН-Пурнефтегаз» (Губкинский). На 3-ем месте ‑ команда «Удмуртнефть им. В.И. Кудинова» (Ижевск).

В любительском состязании первое место заняла команда «Роснефть 2» (Москва), набравшая 13 командных очков из 14 возможных. «Серебро» у команды «Роснефтефлот» (Москва), набравшей также 13 очков, но уступившей по дополнительным показателям. 3-е место у команды банка ВБРР (Москва) с 12 командными очками.

22 мая 2024 г

