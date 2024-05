Политех примет «Инженерное Собрание России»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Санкт-Петербурге 19 и 20 июня 2024 года пройдет ежегодный масштабный профессиональный форум «Инженерное Собрание России» . Мероприятие посвящено вопросам инжиниринга новых, в том числе роботизированных производств, инженерно-технических решений, обеспечивающих рост производительности и эффективности отечественной промышленности.

Организаторами форума выступят Кластер высоких технологий и инжиниринга СЗФО РФ «Креономика» и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Генеральный партнер мероприятия — группа инжиниринговых компаний Концерн «R-Про». Компании «Системы промышленной автоматизации» и «Савушкин продукт» из Республики Беларусь поддержат мероприятие в качестве партнеров.

Тема «Инженерного Собрания России 2024» — «Цифровой инжиниринг как драйвер индустриальной коллаборации России и стран БРИКС+».

Эксперты отрасли выступят с докладами о цифровых инструментах технологической подготовки производства, цифровых технологиях BIM и искусственном интеллекте для инжиниринговых и производственных задач. Поговорят о перспективах развития современных СAD/CAM/CAE и PВM/PLM, систем MES и АСУ производственного назначения. Среди тем, которые обсудят участники: инжиниринговые проекты по модернизации современных производств; цифровые двойники и имитационное моделирование; проектирование и запуск новых автоматизированных и роботизированных производств.

Научные сотрудники ведущих технических и инженерных вузов страны расскажут про развитие современной инженерной науки и инженерного образования. На форуме также ожидаются представители профильных министерств и ведомств, от которых участники узнают о действующих мерах государственной поддержки.

В рамках форума пройдет выставка инженерно-технических и IT-решений для промышленных предприятий сферы машиностроения и металлообработки, автомобилестроения, приборостроения и микроэлектроники, станкостроения, судостроения, авиакосмонавтики и пр.

В 2023 году слушателями форума стали руководители промышленных предприятий России и ближнего зарубежья, таких как «Силовые машины», «Газпромнефть», «Ростелеком», «Русагро», «Руссофт», «Ирисофт», «Ланит», Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», «Гринатом», «Росатом» («ДЖЭТ ЛАБ»), «Промышленная робототехника» (ранее «Кука Роботикс»), «Лукойл Инжиниринг», «Россети», «Филип Моррис Ижора», Концерн «Калашников», «Аскон», «КамАЗ», «Норд Клан» и других компаний.

Участниками также выступили научные сотрудники более 15 технических вузов России и ближнего зарубежья: СПбПУ, ИТМО, СПбГУПТД, СПбГЭУ, СПбГУТ, Военная академия связи имени Буденного, РХТУ имени Менделеева, МГТУ имени Баумана. Кроме того, в мероприятии приняли участие представители министерства промышленности и торговли РФ.

«Инженерное Собрание России» проводится с 2009 года и ежегодно объединяет руководителей и ведущих инженеров, технологов, конструкторов, архитекторов, технических специалистов десятков промышленных российских предприятий, представителей ведущих научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, специализирующихся на разработке новейших инновационных решений, поставщиков и заказчиков современного оборудования, производителей ПО для программирования, специалистов по IT и цифровой трансформации, а также экспертов и специалистов в сфере инжиниринга и инновационного развития из России и дружественных стран.

Посетители смогут выработать совместные стратегические решения по развитию инженерии России и повышению конкурентоспособности промышленных предприятий в современных условиях.

Приглашаем всех желающих принять участие в «Инженерном Собрании России 2024» и быть в курсе последних новостей в сфере инжиниринга.

Мероприятие пройдет 19 и 20 июня в научно-исследовательском корпусе «Технополис Политех» СПбПУ, по адресу: г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 29 АФ. Прием заявок на участие со стендом и докладом осуществляется до 31 мая.

Посещение форума бесплатное, обязательна регистрация на сайте . Количество мест ограничено.

