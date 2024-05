На семинаре-тренинге в Подмосковье обсудили вопросы популяризации традиционных российских ценностей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Студенты и сотрудники ГУУ приняли участие в организации и проведении выездного семинара-тренинга «Информационная безопасность современной молодёжи и популяризация традиционных российских духовно-нравственных ценностей», прошедшего с 17 по 19 мая.

Более 100 человек из России и СНГ собрались в доме отдыха «Покровское» в Одинцовском районе Московской области чтобы прослушать лекции лучших деятелей в области межнациональных связей.

В делегацию ГУУ вошли сотрудники Управления молодёжной политики воспитательной работы Александра Кобылянская и Антон Лукьянов, сотрудник Проектного офиса по развитию молодёжного предпринимательства в образовательных организациях высшего образования София Сорокина, представители медиа-клуба «General Press SUM (GPS)», активисты и участники Клуба интернациональной дружбы, вокального направления творческого коллектива «СтуДос», а также волонтеры.

В первый день свою лекцию «Укрепление общероссийской гражданской идентичности, обеспечение межнационального единства и согласия» провёл председатель ООД «Всероссийский союз межнациональной молодежи», директор Научно-образовательного и проектного центра укрепления межнациональной дружбы и гражданственности ГУУ Кантемир Хуртаев.

Участники семинара-тренинга также посетили дискуссию, модератором которой стала координатор Ассоциации молодёжных правительств по Центральному Федеральному округу, член экспертного совета комитете по делам национальностей Государственной Думы ФС РФ Анна Бакаева.

В этот же день на другой дискуссии на тему «Роль межнациональных студенческих объединений города Москвы в укреплении межнациональной дружбы и формирования гражданской идентичности» Клуб интернациональной дружбы ГУУ представила заместитель руководителя КИДа Динара Алиева.

В завершении программы первого дня творческий коллектив «СтуДос» ГУУ выступил на общем концерте, продемонстрировав лучшие номера из своего репертуара. Зрительный зал с воодушевлением поддерживал выступающих, подпевая и танцуя под русские песни.

Во второй день образовательную программу открыл академик РАН, член Президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Валерий Тишков.

Далее состоялась проектная работа в малых группах. Руководителем одной из команд «Развитие клубов межнациональной дружбы города Москвы» выступила Александра Кобылянская, а командой «Развитие молодежных национальных организаций города Москвы» руководила Анна Бакаева.

По окончанию программы второго дня состоялся кинопоказ и обсуждение фильма «Испытание аулом», модератором которого стала София Сорокина. В обсуждении участвовали исполнители главных ролей Амир Кумратов и Амир Найманов, которые рассказали об особенностях съемки с лошадьми, ногайских обычаях и традициях.

Третий день выезда начался с выступления Кантимира Хуртаева, который рассказал о мероприятиях ООД «ВМСМ» и пригласил поучаствовать в них.

Были вручены сертификаты участникам, благодарности организаторам, а именно кураторам, волонтёрам и медиа группе клуба «General Press SUM», освящающей данный выезд.

«Это уже второй раз, когда я побывала на выезде от ВМСМ. Теперь ко всём положительным впечатлениям прибавился и опыт кураторства. Я бесконечно благодарна организаторам за возможность проявлять себя, развивать свои интересы, узнавать новое и знакомиться с интересными и разносторонним людьми» — поделилась своими впечатлениями участница делегации ГУУ София Сорокина.

Организатором выездного семинара-тренинга выступил ООД «Всероссийский межнациональный союз молодежи» при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

Партнёры мероприятия: Московский дом национальностей и Государственный университет управления.

