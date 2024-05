Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

На автотрассах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях выполнена половина запланированных по программе госкомпании «Автодор» объёма работ на текущий год На автотрассах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях выполнена половина запланированных по программе госкомпании «Автодор» объёма работ на текущий год Предыдущая новость Следующая новость На автотрассах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях выполнена половина запланированных по программе госкомпании «Автодор» объёма работ на текущий год

На сегодняшний день на автотрассах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях уложено более 550 км нижнего слоя асфальтобетона и порядка 350 км верхней части дорожного покрытия, что составляет половину от запланированного в программе госкомпании «Автодор» объёма работ на текущий год. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«В этом году основной акцент – на дорогах Луганской Народной Республики, где ремонтируют более 300 км. Уже уложено более 250 км нижнего слоя асфальта и около 128 км верхнего. В Херсонской и Запорожской областях средняя готовность автотрасс составляет порядка 70%. В общей сложности там приведут в порядок более 135 км дорог. Отмечу, что к реализации программы 2024 года госкомпания приступила ещё в прошлом году, с опережением графика начав проводить геодезию и земельные работы. Это позволило не только сохранить набранные темпы ремонта, но и планировать дополнительные объёмы на текущий год», – рассказал вице-премьер.

Марат Хуснуллин добавил, что так же активно дорожные работы ведутся и в Донецкой Народной Республике. В частности, продолжается ремонт автотрасс от Харцызска до Кутейниково, от Амвросиевки до Успенки и ряде других. Зампред Правительства подчеркнул, что улучшение транспортной доступности внутри региона в том числе наладит логистические связи республики с Ростовской областью и ЛНР.

«В настоящее время в ремонтно-восстановительных работах на объектах дорожной инфраструктуры в новых регионах задействованы около 1,6 тысяч специалистов и более 870 единиц техники. В ЛНР к концу года можно будет проехать по отремонтированным трассам от Луганска до пункта пропуска Изварино, от Антрацита до границы с ДНР, также завершатся работы на основной магистрали от Донецка до Луганска. Сейчас дорожники приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетона на 23 км автодороги Райгородка – Славяносербск – Михайловка, что обеспечит связку федеральной автотрассы Р-150 и трассы от Луганска до Лисичанска», – рассказал председатель правления государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Глава госкомпании уточнил, что параллельно с ремонтом дорожного покрытия для комфорта жителей специалисты обустраивают тротуары, устанавливают барьерное ограждение, павильоны для остановки общественного транспорта и дорожные знаки, осуществляют замену водопропускных труб и благоустраивают прилегающую территорию.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI