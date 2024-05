Максим Колесников: бизнес должен принять активное участие в развитии сферы искусственного интеллекта

Source: MIL-OSI Russian Language News

В процессе формирования технологической независимости и развития конкурентоспособного отечественного рынка искусственного интеллекта (ИИ) Минэкономразвития рассчитывает на проактивное участие со стороны бизнеса. Об этом в ходе сессии ЦИПР 2024 «Стратегия ИИ 2030. Первые итоги реализации, на шаг ближе к лидерству» заявил заместитель министра экономического развития России Максим Колесников.

По его словам, за последние два года с момента реализации федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика» удалось сформировать фундамент для ускоренного внедрения и эффективного использования технологий ИИ в экономике. На рынке, в частности, представлено более 2,5 тысяч отечественных ИИ-решений, инвестиции в отрасль со стороны бизнеса составили почти 390 млрд рублей, в прошлом году выпущено свыше 4,5 тысяч специалистов в сфере ИИ, на базе ведущих российских вузов при господдержке работают 12 исследовательских центров, которые объединяют около 1 тысячи высококлассных ученых.

«Достигнутые результаты внедрения ИИ – следствие системной работы на всех уровнях», – подчеркнул Максим Колесников.

Технологический рывок позволяет приступить к оценке состояния рынка с точки зрения Индекса интеллектуальной зрелости, отметил замминистра. За время реализации федпроекта средний уровень внедрения ИИ в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы увеличился в 1,5 раза и достиг 31,5%. В секторе финансовых услуг, здравоохранении, ИКТ показатель внедрения вплотную приблизился к 50%.

«Ожидаем, что к 2030 году ИИ будет внедрен в 95% отраслей. Итог – качественное изменение бизнес-моделей в экономике, оптимизация процессов, новые формы занятости населения», – акцентировал Максим Колесников.

Обеспечить прогресс должна обновленная Национальная Стратегия развития ИИ до 2030 года. Одним из ее ключевых показателей является достижение прироста ВВП в 11,2 трлн рублей за счет внедрения ИИ-технологий и продуктов.

«Реализация всех заложенных в стратегии мероприятий позволит России к 2030 году войти в пятерку стран мира по основным метрикам ИИ», – отметил замминистра.

Среди ключевых мер поддержки внедрения ИИ Максим Колесников выделил гранты для бизнеса, дальнейшее увеличение финансирования фундаментальных и прикладных исследований, кадрового потенциала, льготный доступ к вычислительным мощностям. Эффективным механизмом апробации ИИ-технологий в реальной жизни стали экспериментальные правовые режимы: на данный момент утверждено 13 ЭПР по эксплуатации беспилотных авиасистем и автотранспорта, в области здравоохранения. Продолжает развиваться стандартизация ИИ: уже утверждено 96 стандартов в сфере развития ИИ, идет разработка еще 39.

«При высокой скорости развития технологий принципиально важно осмысливать и обеспечивать их эффективное и безопасное применение. Рассчитываем на проактивное участие и бизнеса при формировании технологической независимости России в сфере ИИ, в развитии конкурентоспособного отечественного рынка ИИ», – подытожил Максим Колесников.

