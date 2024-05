Заседание Правительства (2024 год, №13)

Source: MIL-OSI Russian Language News

1. Об итогах прохождения предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и субъектами электроэнергетики осенне-зимнего периода 2023–2024 годов и задачах по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2024–2025 годов

2. О проекте федерального закона «О технологической политике в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Проект федерального закона разработан в целях обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации и создания условий для ускоренной разработки и внедрения технологических инноваций для решения социально-экономических задач.

3. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „Об оценочной деятельности в Российской Федерации“ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»

Законопроектом устанавливаются дополнительные требования к оценщикам государственного и муниципального имущества, уточняется порядок обеспечения имущественной ответственности оценщиков.

4. О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 427 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»

Законопроект разработан в целях совершенствования механизма предоставления резидентам территорий опережающего развития Дальнего Востока льгот по уплате страховых взносов.

5. О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. №664 (в части внесения изменения в Положение о Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики)

Проект постановления предусматривает установление полномочий Минвостокразвития России по утверждению перечня автомобильных дорог необщего пользования федерального значения, создаваемых на основании концессионных соглашений. Наделение указанными полномочиями позволит реализовывать проекты по строительству на территории Дальнего Востока и Арктики объектов автодорожной инфраструктуры федерального значения, необходимой для обеспечения запуска и функционирования новых предприятий, а также обеспечения устойчивой транспортной доступности территорий.

6. О выделении Минстрою России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Оренбургской области на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены и (или) повреждены в результате чрезвычайной ситуации, обусловленной весенним паводком на территории указанного субъекта Российской Федерации

Проектом распоряжения выделяются средства для оказания мер социальной поддержки гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, обусловленной весенним паводком на территории Оренбургской области

7. О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г. №371

Принятие проекта постановления позволит Федеральному агентству морского и речного транспорта реализовывать полномочия по контролю за исполнением обязательств, предусмотренных решением об условиях приватизации объекта речного порта, а также по отнесению объектов речного порта, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях и в акваториях речных портов, в которых установлены границы, к объектам, не востребованным в качестве объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта.

8. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статьи 33 и 52 Федерального закона „О защите конкуренции“»

Законопроектом предлагается расширить основания для пересмотра содержания или порядка исполнения предписаний в связи с возникновением существенных обстоятельств – изменения продуктовых или географических границ товарного рынка, состава продавцов или покупателей, утраты хозяйствующим субъектом доминирующего положения.

Кроме того, законопроект регламентирует порядок пересмотра предписания по делу о нарушении антимонопольного законодательства в связи с возникновением существенных обстоятельств.

9. О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (в части внесения изменений в Положение о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения)

Проектом постановления предусматривается наделение Росздравнадзора полномочиями по организации и проведению инспектирования субъектов обращения лекарственных средств для медицинского применения на соответствие правилам надлежащей лабораторной и клинической практики хранения и перевозки лекарственных препаратов, дистрибьюторской практики, аптечной практики, а также полномочиями по организации и проведению инспекций по фармаконадзору.

Москва,

22 мая 2024 года

