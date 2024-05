Дмитрий Чернышенко Валерий Фальков рассказали об открытии новых лабораторий в кампусах мирового уровня

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation

Дмитрий Чернышенко на строительстве студгородка

В кампусах мирового уровня открываются научные и учебные лаборатории. Всего к 2030 году их будет создано порядка 400. Об открытии новых лабораторий в студенческих городках рассказали Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«По поручению Президента Владимира Путина в России создаётся сеть современных кампусов. В настоящее время при поддержке национального проекта “Наука и университеты„ проектируются и строятся 17 таких студгородков. В них будет открыто порядка 400 лабораторий и 149 объектов инфраструктуры, запущено более 300 новых образовательных программ, оборудовано 60 тыс. мест для проживания студентов. К 2030 году количество кампусов увеличится до 25, а к 2036 году – до 40», – отметил вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что на данный момент в трёх кампусах – в Москве, Уфе и Екатеринбурге – создано 35 лабораторий.

Первые лаборатории открылись в студгородке МГТУ им. Н.Э.Баумана. Их работа является примером тесных партнёрских отношений между университетом и реальным сектором экономики.

«Сегодня на базе МГТУ имени Н.Э.Баумана созданы 22 лаборатории – в пяти из них готовят инженеров нового поколения для ракетно-космической отрасли, и главным заказчиком подготовки таких кадров выступает “Роскосмос„. В других лабораториях проводятся исследования в области машиностроения, биомедицинской инженерии, наземных транспортно-технологических систем при участии ведущих российских компаний, среди которых “КамАЗ„, “Сибур„, “Газпром„. Уже сейчас на примере крупнейшего технического вуза страны мы видим, как должен работать новый кампус: быть уникальным пространством для учёбы, исследований и инноваций», – сказал министр.

Перечень проводимых исследований и разработок на базе кампуса будет расширяться. К примеру, в мае начала работу лаборатория геометрических измерений на базе кафедры «Метрология и взаимозаменяемость». Она оснащена оборудованием для проведения всех основных видов геометрических измерений деталей в машино- и приборостроении. Помещение находится в многофункциональном научно-образовательном корпусе, введённом в эксплуатацию в августе 2023 года.

Всего в состав кампуса МГТУ им. Н.Э.Баумана входят 14 инфраструктурных объектов. Из них 8 уже построены, остальные 6 будут сданы до конца 2024 года. Два корпуса – исследовательский центр и многофункциональный библиотечный комплекс – в феврале 2024 года открыли Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Там смогут одновременно обучаться более 1,6 тысячи студентов. Также в конце марта были введены в эксплуатацию комплекс общежитий и досуговый центр «Стрела» и «Спектр».

Лаборатории открываются и в других кампусах. Так, в Уральском федеральном университете имени первого Президента России Б.Н.Ельцина создана лаборатория разработки и натурной валидации цифровых прототипов высокотехнологичных изделий с использованием суперкомпьютерных вычислений. До конца года планируется ввести ещё четыре.

В межвузовском кампусе Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Уфе создано 12 лабораторий. Они охватывают широкий спектр тем, в том числе медицинскую генетику, молекулярную биоинженерию, многофункциональные материалы, наноэлектронику, робототехнику и урбанистику. В настоящее время идёт оснащение данных лабораторий и набор сотрудников.

Напомним, сеть современных кампусов создаётся по национальному проекту «Наука и университеты». По итогам первой волны были отобраны 8 проектов: Нижний Новгород, Уфа, Екатеринбург, Калининград, Челябинск, Москва, Новосибирск и Томск.

Победителями второй волны стали ещё 9 проектов: Самара, федеральная территория «Сириус», Пермь, Южно-Сахалинск, Иваново, Архангельск, Тюмень, Хабаровск, Великий Новгород.

Провести третий отбор планируется в августе. Из 50 ожидаемых заявок будут выделены 8 проектов.

