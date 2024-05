ГУУ представил инженерно-управленческий подход в подготовке специалистов транспорта на Международной конференции

Source: MIL-OSI Russian Language News

Представители ГУУ выступили на X Международной научно-практической конференции «Информационные технологии и инновации на транспорте», прошедшей с 15 по 18 мая на базе Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева.

Заведующий кафедрой управления транспортными комплексами ГУУ Алексей Степанов принял участие в очном формате в работе секции «Инновационные технологии повышения эффективности мультимодальных транспортных процессов».

Профессор представил результаты исследования опыта ГУУ в инженерно-управленческом подходе в сфере транспорта и логистики, выполненного на кафедре. В частности, была разработана концепция инженерно-управленческого подхода к образованию и подготовке специалистов для отрасли, который даст выпускникам как технологические, так и управленческие компетенции, что станет импульсом для развития отраслей экономики и укрепления технологического суверенитета государства.

В работе конференции в дистанционном формате приняли участие аспиранты кафедры управления промышленными организациями и молодые ученые ГУУ, представившие доклады на секциях «Инновационные технологии повышения эффективности мультимодальных транспортных процессов» и «Интеллектуальные транспортные системы».

Всего на конференции были представлены 200 докладов в области информационных технологий на транспорте, затронувших важные и актуальные аспекты транспортной отрасли.

