Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

В сентябре 2024 – мае 2025 г. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет совместно с АНО ЦСП «Наши территории» проведёт «ТИМ-Марафон Победы» – масштабный чемпионат, посвящённый созданию цифровых двойников исторических архитектурно-строительных объектов и сооружений времён Великой Отечественной войны с использованием технологий информационного моделирования.

Об этом 15 мая сообщил Евгений Королев, проректор по научной деятельности СПбГАСУ, на пленарном заседании VII Международной научно-практической конференции «Информационное моделирование в задачах строительства и архитектуры» (BIMAC-2024), прошедшей в университете.

Участвовать в ТИМ-Марафоне Победы могут школьники 5–11 классов, студенты, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования. В рамках ТИМ-Марафона они будут воссоздавать исторический облик архитектурных и строительных объектов времён Великой Отечественной войны с использованием современных подходов к проектированию и моделированию на базе отечественного программного обеспечения.

Вопросы и предложения по участию в ТИМ-Марафоне можно направить по адресу ответственного подразделения – управления цифровых компетенций в области строительства СПбГАСУ: тел. +7 (921) 188-39-97, эл. почта utsk@spbgasu.ru

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI