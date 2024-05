В Политехе прошла всероссийская выставка «Эндаумент ЭКСПО»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

21 мая в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого открылась первая всероссийская выставка «Эндаумент ЭКСПО: Образование, наука, социальная сфера». Мероприятие организовано в рамках ассамблеи «Вечные вклады» национальной ассоциацией эндаументов в партнёрстве с СПбПУ, управляющими компаниями «Апрель капитал» и «ТКБ Инвестмент Партнерс» и при поддержке министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Участники обсудили подходы к формированию и развитию целевых капиталов в области образования, науки и социальной сферы, выступили на тематических сессиях и круглых столах.

Участниками выставки стали руководители и сотрудники вузов, школ, музеев, больниц, благотворительных организаций и их эндаумент-фондов, а также меценаты и благотворители, представители финансового сектора и органы государственной власти.

Событие стартовало в Белом зале с пленарного заседания «Вечные вклады — целевые капиталы. Традиции и преемственность российской благотворительности». Первый проректор СПбПУ Виталий Сергеев поприветствовал участников и рассказал первом целевом капитале Политехнического института, который был связан с именем выдающегося российского государственного деятеля, одного из основателей Политеха С. Ю. Витте.

У Политеха есть понимание стратегии развития: как двигаться дальше, как работать с нашими выпускниками и партнёрами, которые заинтересованы вместе развивать науку, высшее образование, общество. На конференции вы обменяетесь опытом, представите лучшие практики и кейсы успешной реализации проектов как с точки зрения накопления, так и с точки зрения эффективного использования средств. Мы благодарны организаторам за то, что они выбрали наш вуз для проведения выставки. Надеюсь, что наше плодотворное сотрудничество с национальной ассоциацией эндаументов будет только развиваться , — отметил Виталий Владимирович.

Директор национальной ассоциации эндаументов Алексей Анисин рассказал, как складывались эндаумент-фонды в России и что они представляют собой сегодня, а также о проектах поддержки и развития отрасли. Директор департамента экономической политики минобрнауки России Аслан Канукоев посвятил выступление фондам целевого капитала вузов и научных организаций, привёл статистику и поделился планами на 2024 год. Генеральный директор Фонда целевого капитала Государственного Эрмитажа Екатерина Сираканян подробно остановилась на деятельности эндаумент-фондов музеев. Своим видением традиций и преемственности благотворительности поделились генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева и руководитель проектного офиса министерства науки и высшего образования Казахстана Фархад Куанганов. Беседу модерировала председатель правления национальной ассоциации эндаументов Светлана Лаврова.

Открытие выставки «Эндаумент ЭКСПО» состоялось в научно-исследовательском корпусе «Технополис Политех». В торжественной церемонии участвовали проректор по молодежной политике и коммуникативным технологиям СПбПУ Максим Пашоликов, а также участники пленарного заседания Алексей Анисин, Аслан Канукоев и Светлана Лаврова.

Экспонентами выставки стали лидеры отрасли — фонды целевого капитала, управляющие компании и крупнейшие благополучатели (университеты, музеи и другие некоммерческие организации). Кроме этого, участники и посетители активно работали в тематических сессиях и круглых столах. Одним из ключевых мероприятий стало заседание Межведомственной рабочей группы минобрнауки России по вопросам развития фондов целевого капитала в образовательных организациях высшего образования.

На просветительской лекции «Целевой капитал (эндаумент). Введение» директор Эндаумента МГИМО Марина Петрова и директор Фонда целевого капитала «Наш Норильск» Анна Макуха познакомили участников с понятием эндаумента, объяснили цели и принципы устройства целевых капиталов. Директор НАЭ Алексей Анисин поговорил с экспертами о развитии школьных эндаументов. Исполнительный директор ФЦК Развития СПбПУ Ольга Новикова обсудила с экспертами успешные кейсы и перспективы развития университетского фандрайзинга. Генеральный директор ООО «ИТС» Виктория Шамликашвили провела круглый стол «Целевой капитал: взгляд благотворителя».

Участники мастер-класса «Разработка инвестиционной стратегии фонда» определили задачи конкретного целевого капитала и разработали инвестиционную стратегию по имеющимся вводным данным. Директор музея-заповедника «Петергоф» Светлана Добросолец рассказала о целевых капиталах в сфере культуры. Председатель правления НАЭ Светлана Лаврова провела мероприятие «Фантастические эндаументы и где они обитают: честный разбор». Член правления Фонда AdVita Елена Грачёва и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Юлия Вымятнина поговорили о роли «вечных вкладов» в истории России.

Выставку завершила церемония награждения победителей ежегодной премии «Вечный вклад», которую учредила национальная ассоциация эндаументов при поддержке министерства образования РФ. Цель конкурса — привлечь внимание общества к эндаументам как инструменту долгосрочного и устойчивого финансирования разнообразных благотворительных инициатив.

В этом году в финал конкурса вышли исследования, посвящённые целевым капиталам, благодаря которым были созданы и работали Томский императорский университет, Лазаревский институт восточных языков (позднее — МГИМО), Дом призрения Казанского общественного банка, Вологодская ночлежка, Приют для мальчиков в Санкт-Петербурге и многие другие. Авторы лучших исследований по истории целевых капиталов в дореволюционной России получили премии и памятные подарки от Политехнического университета.

Фотоархив

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI