В ГУУ создадут лабораторию иммерсивного инжиниринга

22 мая представители ГУУ с рабочим визитом посетили дочернюю компанию ГК «Автодор» ООО «Автодор-инжиниринг».

В состав делегации нашего вуза вошли проректор Мария Карелина, начальник Управления координации научных исследований Максим Плетнёв, директор Центра управления инжиниринговыми проектами Владимир Филатов, заместитель директора Игорь Каштанов, научный сотрудник Центра Дмитрий Рыбаков, заместитель директора Центра общественного здоровья и социальной инклюзии Виталий Гулый.

В ходе визита прошли переговоры с генеральным директором ООО «Автодор-Инжиниринг» Константином Могильным и руководством компании.

Стороны обсудили вопросы о сотрудничестве в части:

формирования научных тем в интересах компании;

реализации проектов в рамках Передовой инженерной школы ГГНТУ и ГУУ «РосГеоТех»;

выполнении совместных научно-исследовательских проектов по направлению реверс-инжиниринга измерительных приборов, используемых в дорожной отрасли;

проработки научных тематик для реализации государственного задания в интересах автомобильно-дорожного комплекса.

Также представители ГУУ познакомились с лабораторией иммерсивных технологий, которая предоставляет возможность погрузиться в реалистичное виртуальное окружение будущих автомобильных дорог. В лаборатории проводится апробация проектов строительства скоростных автомобильных дорог в различных по типу сложности природных условиях в безопасной и контролируемой среде, моделируются и проверяются на безопасность и эффективность трассы, оценивается поведение автомобилей и водителей в различных ситуациях. ГУУ и «Автодор-Инжиниринг» приступили к работе по созданию лаборатории иммерсивного инжиниринга в ГУУ.

Стороны приняли решение сформировать перечень тем научно-исследовательских работ для совместной реализации и договорились о встрече на площадке ГУУ для подписания соглашения о сотрудничестве в области подготовки управленческих кадров для дорожно-строительной отрасли, проведении совместных проектных работ.

