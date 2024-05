Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –

Пресс-релизы и события

Банк «РОССИЯ» вошел в топ-15 банков с самыми выгодными условиями по вкладам Банк «РОССИЯ» вошел в топ-15 самых выгодных банков для открытия вклада в апреле 2024 года по данным рейтинга, подготовленного финансовым сервисом Brobank.ru. Рейтинг составлен на основе среднего уровня максимальных ставок, указанных в отчетности по форме 0409119 за анализируемый период. Аналитики отметили привлекательность процентной ставки Банка по вкладу со сроком действия до востребования. В настоящее время в Банке «РОССИЯ» действует линейка вкладов, которые подходят для самых разных потребностей клиентов. Размер процентной ставки по сезонному вкладу «Весеннее настроение» составляет до 14,6% годовых в зависимости от суммы вклада и срока размещения. Выплата процентов производится в конце срока. Внесение дополнительных взносов прекращается за 100 дней до окончания срока действия вклада. Открыть вклад можно на индивидуальный срок от 31 до 367 дней, минимальная сумма депозита составляет 3 тыс. рублей. Срочный вклад «Универсальный» характеризуется гибкими условиями размещения денежных средств, возможностью пополнения и частичного снятия. Открыть вклад можно на срок 181 или 367 дней на сумму от 3 тыс. рублей. Процентная ставка составляет до 11,6% в зависимости от срока размещения, суммы неснижаемого остатка на счете и выбранного клиентом способа выплаты процентов — ежемесячно или в конце срока. Срочный вклад «Классический» отличается гибкими условиями размещения денежных средств, возможностью выбора оптимального способа выплаты процентов (ежемесячно или ежеквартально), возможностью пополнения и капитализации. Открыть вклад можно на срок от 2 до 5 лет на сумму от 3 тыс. рублей. Процентная ставка составляет до 12,5% в зависимости от срока размещения и суммы вклада. Открыть и пополнить вклад можно как в отделениях Банка, так и с помощью мобильного и Интернет-банка ABR DIRECT.

