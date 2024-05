21.05.2024 Spotkanie Ministra Finansów z przedstawicielami Pracodawców RP

17 de mayo de 2024 r. Ministro de finanzas Andrzej Domański spotkał się z przedstawicielami Pracodawców RP. Kluczowym tematem spotkania z blisko 100 przedsiębiorcami była współpraca pomiędzy sektorem przedsiębiorstw a administracją rządową w celu tworzenia optymalnych warunków rozwoju polskiej gospodarki oraz krajowego rynku pracy. Było to pierwsze z zaplanowanych spotkań z organizacjami pracodawców zrzeszonych w Radzie Dialogu Społecznego. Ministro de Finanzas omówił sytuację gospodarczą Polski oraz przedstawił i przedyskutował z partnerem społecznym kluczowe wyzwania gospodarcze. Pracodawcy RP zaprezentowali koncepcję plataforma branżowych, kwestie finansowe, aktualne zagadnienia podatkowe oraz trendy i wyzwania rynkowe. Zdaniem Ministra Finansów na szczególną uwagę zasługuje zbliżająca się prezydencja Polski w Radzie UE. W związku z tym potrzebne jest włączenie przedsiębiorców w prace nad priorytetami, które polski rząd będzie prezentował na forum Unii Europejskiej. Będzie to miało na celu wzmocnienie głosu polskiego biznesu na forum europejskim i tworzenie warunków ekspansji polskich firm na rynki zagraniczne. Dialog i współpraca Ministerstwa Finansów z organizacjami pracodawców – jak uznały strony spotkania – jest kluczowy dla harmonijnego rozwoju gospodarki i efektywnego zarządzania polityką gospodarczą państwa oraz pozwala firmom wykorzystywać szanse rynkowe. Agenda spotkania MF z Pracodawcami RP zawierała też omówienie najważniejszych kwestii dotyczących stanu finansów państwa, zawartych w Białej Księdze finansów publicznych i związanych z nimi wyzwań dla resortu.

