21.05.2024 Nowe unijne narzędzie reagowania na zagrożenia hybrydowe

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Nowe unijne narzędzie reagowania na zagrożenia hybrydowe21.05.2024

Rada UE ds. Ogólnych (GAC) podjęła dziś decyzję o utworzeniu Zespołów Szybkiego Reagowania na Zagrożenia Hybrydowe (Equipos de Respuesta Híbrida Rápida de la UE – HRRT). Zespoły ekspertów będą nowym narzędziem UE, które ułatwi skuteczne przeciwdziałanie pojawiającym się zagrożeniom.

W pogarszającym się środowisku bezpieczeństwa, gdy na co dzień mamy do czynienia z dezinformacją, cyberatakami czy instrumentalizacją migracji, unijne Zespoły Szybkiego Reagowania na Zagrożenia Hybrydowe pomogą w przygotowaniu się i przeciwdział aniu zagrożeniom hybrydowym. Zapewnią skrojoną na miarę pomoc państwom członkowskim, misjom i operacjom Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony oraz krajom partnerskim. W ich skład wejdą eksperci z państw członkowskich i instytucji UE, którzy pojadą z krótkoterminową misją do kraju, który o pomoc poprosi.

Utworzenie HRRT, zapowiedziane w Kompasie Strategicznym, było jednym z priorytetów Polski w odniesieniu do tematyki przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym na forum UE. Podobne zespoły funkcjonują już w ramach NATO. Ich ustanowienie poszerzy zakres dostępnych opcji odpowiedzi UE na ataki hybrydowe. Bedzie także sygnałem politycznym świadczącym o solidarności państw członkowskich UE w obliczu nowego typu wyzwań.

MIL OSI