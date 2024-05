21.05.2024 Delegacja Ministerstwa Finansów uczestniczyła w dorocznym spotkaniu Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Polskę charakteryzuje kultura wolności, także w sferze ekonomicznej. Polska gospodarka systematycznie rosła od wielu lat, nawet podczas kryzysów finansowych i szoków zewnętrznych. Polska jest obecnie tygrysem ekonomicznym Europy. Nasza gospodarka jest dobrze zdywersyfikowana i nie opiera się na jednym sektorze Dzisiejsze wyzwania dla Polski to konkurencyjność i transformacja energetyczna.

– powiedział podczas swojego wystąpienia ministro Karbownik. Przedstawiciel polskiej delegacji odbył również szereg spotkań bilateralnych. Z szefem giełdy armeńskiej H. Yeganyanem minister Karbownik rozmawiał o możliwości pogłębienia współpracy i wykorzystaniu pozycji polski w regionie. Udziałowcem giełdy w Armenii jest polska Giełda Papierów Wartościowych, co stwarza szansę współpracy finansowej nie tylko dla Polski i Armenii, ale także innych krajów tego regionu. W trakcie spotkania z wiceprezesem EBOR M. Patrone została omówiona nowa strategia Banku dla Polski. Natomiast z wicepremierem i ministrem rozwoju i cyfryzacji Republiki Mołdawii D. Alaibą rozmowa dotyczyła możliwości rozszerzenia współpracy gospodarczej, w tym sposobów zwiększenia dwustronnego handlu i inwestycji. Podczas dorocznego spotkania EBOR odbyła się także sesja Sesión de perspectivas de inversión en Polonia promująca Polskę, podczas której minister Paweł Karbownik oraz pozostali uczestnicy panelu prezentowali osiągnięcia gospodarcze naszego kraju oraz pokazywali Polskę jako atrakcyjny ek dla inwestycji zagranicznych.