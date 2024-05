Экспедиция наших студентов в Себеж: «Мы взглянули на войну по-другому»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

12 мая 2024 года группа студентов ГУУ во главе с профессором кафедры экономики и управления в топливно-энергетическом комплексе Владимиром Линником вернулась из экспедиции в Себежский район в Псковской области, где проводились поисковые работы на местах боёв Великой Отечественной войны.

В сводный студенческий отряд добровольцев вошли также учащиеся из РТУ МИРЭА и РАНХиГС. Ранее мы рассказывали о впечатлениях участников экспедиции, а сегодня подведём итоги.

Ребята провели на вахте в полевых условиях две недели. За это время были найдены и подняты из земли три бойца Красной армии, погибших при обороне Себежского укрепрайона в 1941 году. К сожалению, имён этих солдат мы пока не знаем, так как содержимое их медальонов сильно повреждено попавшей внутрь влагой и находящиеся внутри записи пришли в негодность. В дальнейшем будут предприняты попытки установить имена павших, для чего медальоны будут отправлены специалистам по восстановлению подобных документов. Сами же бойцы будут захоронены со всеми почестями во время следующей смены поисковых работ в Себеже.

Владимир Линник рассказал: «Экспедиция удалась на 150%. Помимо основной цели поисковой кампании – поиск и захоронение павших героев – нмне хотелось посмотреть, как работают наши студенты. И, надо отметить, все семь человек выложились по полной. Работы шли каждый день с 10:00 до 18:00 с перерывом на обед. Все это время ребята копали тяжелую глинистую землю, таскали ведра с песком, все вместе вытаскивали из ям валуны весом под 150 кг, и я ни разу не услышал, чтобы кто-то сказал: «Всё, больше не могу». Это было как в книгах про комсомольцев, в которых они описывались как образец чести, силы, достоинства, любви к Родине. Наши студенты напомнили мне таких вот образцовых, хрестоматийных комсомольцев. Мне было интересно увидеть все это в наших ребятах. Все отработали великолепно».

А вот что говорит о поездке Сабрина Терентьева, студентка кафедры экологии: «Отправляться в экспедицию было напряжно, потому что большинство людей были мне незнакомы и в подобных условиях я никогда не жила. Прибыв на точку, мы стали обустраивать лагерь, чем занимались ещё долго. Каждый день проходил интересно, поиск являлся нашей основной деятельностью. Кроме того, иногда мы дежурили в лагере, наводили порядок и готовили пищу.

Мне понравилась смена обстановки, потому что в обычной жизни я много работаю и учусь, по большей части думаю головой, а здесь я могла отдохнуть, потому что в основном трудилась физически. Если сначала было напряжно, то, когда прошла треть вахты, отношения среди нас наладились, мы трудились вместе для достижения общей цели».

Владимир Линник рассказал про объёмы проделанных и предстоящих работ: «Вокруг нашего лагеря расположено большое количество ДОТов, которые держали оборону в июле 1941 года. Работы там ещё непочатый край, несмотря на то, что это была уже девятая вахта за три года работы. А впереди ещё не год, не два и не три. Каждый ДОТ, который мы откапываем, раскрывает одни загадки и загадывает нам другие. ДОТ – долговременная огневая точка – это массивное бетонное сооружение, которое весит около 750 тонн, возвышается над землей на два метра и уходит в глубину на четыре. Стены такие толстые, что бронебойные противотанковые снаряды оставляют на нём лишь небольшие углубления, но не могут пробить насквозь. Сверху ДОТ укрыт землёй, его не увидеть с воздуха и не разбомбить. Себежский укрепрайон штурмовала знаменитая дивизия СС «Мёртвая голова» и фашистов в этом районе погибло очень много.

Участница экспедиции Софья Фонарева поделилась впечатлениями о бытовых условиях: «Жили в палатках. Мне было комфортно, очень приятно, что тут оказалась полевая баня, можно было хорошенько помыться и чувствовать себя абсолютно чистой. Работа тяжелая и её много, но командиры очень заботились о моем самочувствии, все время спрашивали, как я себя чувствую, как спала, не устала ли. Если что — давали отдыхать без проблем. Но мне понравилось работать. Горжусь, что получилось так много сделать».

Владимир Линник подробно описал процесс и значение поисковых работ: «По вечерам у нас было время на поиск – берёшь металлодетектор и идёшь «звонить» поле. Рядом раньше была деревня Батово, которую эсэсовцы в первый день наступления сравняли с землёй, сожгли. И там мы по разбитым котелкам нашли остатки крестьянской печки. Рядом обнаружился настрел гильз. Значит за этой печкой сражался наш боец. А неподалёку нашли гнутый штык от советской винтовки. Как рассказал начальник нашего поискового отряда, погнутый штык – это минимум один убитый фашист. Вот по таким признакам и восстанавливается история боёв в Себеже. В первые дни войны враг продвигался так быстро, что не все донесения доходили до штаба, поэтому не сохранились для истории. Задача поискового отряда эту историю восстановить. И найти павших воинов. Эта работа невозможна без тщательного изучения исторических документов времен Великой Отечественной войны, которые отчасти помогают понять ход боевых действий и их итоги.

Сегодня уже понятно, что окончательное число павших здесь красноармейцев придется устанавливать ещё долгие годы. По сведениям из военных документов, известно, что на этом участке фронта наши войска потеряли более 400 человек. Бои здесь были очень кровопролитные, и большинство красноармейцев погибли или попали в плен.

На данный момент поисковиками на участке Себежского укрепрайона поднято 108 человек, троих из них мы поднимали прямо во время вахты на окраине деревни Заситино, буквально в сотне метров от братского воинского захоронения, где и будут погребены эти бойцы в июле, во время 10-й добровольческой Вахты Памяти, участие в которой могут принять и добровольцы ГУУ».

Своими впечатлениями об экспедиции поделился Никита Колесниченко, который помимо основной работы фиксировал события на видео для будущего фильма: «Я сам по себе являюсь активистом и довольно часто езжу по мероприятиям Москвы и Подмосковья, но когда мне предложили поехать в Себежскую экспедицию, то сразу согласился, поскольку раньше в подобных поисковых действиях не участвовал. Честно говоря, я и не знал, где это. Когда пришёл домой, прочитал более подробно о 58-м укрепрайоне, узнал о его значимости для хода Великой Отечественной войны, был под сильным впечатлением.

Особо приятно было то, что наш университет начал вливаться в тему экспедиций и поездок по нашей необъятной Родине. Это действительно помогает нам, современному поколению, на практике познавать культуру, менталитет и историю городов России.

Сама поездка в Себеж далась довольно легко. Мы ближе познакомились друг с другом, поиграли в интеллектуальные игры и, конечно же, поспали. По дороге заехали в Ржевский мемориал Советскому солдату, отдать дань памяти павшим. Могу сказать, что настолько трогающего за душу памятника нашим воинам вживую я не видел никогда.

Пожив на территории поискового лагеря, с гордостью говорю, что здесь должен побывать каждый неравнодушный к своей стране человек. За первые три дня наша команда нашла останки трёх бойцов и большое количество предметов, которые остались нетронутыми с 1941 года. И даже обычная колючая проволока или ножик, найденные собственными руками в земле, наталкивают на колоссальные раздумья о том, как именно происходили события 83-летней давности. Как жили люди в те далёкие времена в столь суровых боевых условиях.

Знаете, после объединения того, что ты видел глазами и что знаешь из курса истории, совсем иначе начинаешь понимать ценность жизни, унесённой со всеми её чувствами, идеями. Которая оборвалась в одном из ДОТов после разрыва гранаты или попадания обычной пули. А таких были миллионы…

Там же в Себеже мы отметили 9 мая. И хочу сказать, что горд за своих предков, положивших души за будущее своих детей и будущее нашей страны».

Владимир Линник делится планами на будущее и приглашает всех принять участие в последующих поездках: «Пользуясь случаем, я приглашаю всех студентов ГУУ поучаствовать в этом интересном и очень важном деле. На войну начинаешь смотреть под совершенно другим углом. Это познавательно с исторической точки зрения, и позволяет узнать свои возможности. Очень интересная работа, рекомендую всем. Кстати, в последнюю ночь перед отъездом целый час радовались северному сиянию, чего в Москве не увидишь.

Следующая смена в Себеже состоится в июле, а после неё в октябре. Приглашаю не только я, но и командир поискового отряда «След “Пантеры» Владимир Бумаков и все поисковики отряда. Кроме того, уже на 21 мая у нас запланирован старт экологической экспедиции на острова Баренцева моря, куда поедут четыре студента из ГУУ».

Всем желающим принять участие в подобных экспедициях следует написать Владимиру Юрьевичу Линнику.

Е-mail: vy_linnik@guu.ru

ВКонтакте: https://vk.com/id350973303

Телеграм: https://t.me/LinnikVY

